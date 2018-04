Britské maloobchodní společnosti Iceland a Waitrose podpoří ekologické iniciativy. Iceland v úterý oznámil, že jako první velký supermarket v Británii přestane používat ve svých značkových produktech do konce letošního roku palmový olej. Ten se nyní používá ve více než polovině jeho produktů od sušenek po mýdla. Waitrose pak přestane do podzimu používat ve svých supermarketech šálky na kávu na jedno použití, což by ročně mělo ušetřit 52 milionů šálků. Píše o tom server BBC.

V Británii se ročně vyhodí zhruba 2,5 miliardy jednorázových kávových šálků. Téměř žádný není recyklován kvůli jejich umělohmotné výstelce. Waitrose uvedla, že rozhodnutí zrušit jednorázové šálky je v souladu s jejím závazkem omezit umělé hmoty a obaly. Členové věrnostního klubu firmy budou stále moci dostat v samoobslužných automatech čaj nebo kávu zdarma, budou si však muset přinést vlastní šálek. Řetězec má v Británii více než 350 obchodů.

Omezit jednorázové šálky se snaží v Británii také kavárenský řetězec Starbucks. Ten od ledna účtuje ve svých 35 kavárnách v Londýně za každý jednorázový šálek poplatek pět pencí (1,5 Kč).

Řetězec Iceland, který chce omezit užívání palmového oleje uvedl, že rostoucí poptávka po této surovině devastuje tropické pralesy v jihovýchodní Asii. Výkonný ředitel Richard Walker dodal, že zatím neexistuje nic takového jako správně udržitelný palmový olej, proto se firma rozhodla ho nepoužívat. Zvýší se tím sice náklady, firma je však neplánuje přesunout na zákazníky a ceny jejích výrobků se zvyšovat nebudou.

Iceland má pověst řetězce, který se již v minulosti rozhodl odstranit ze svých regálů kontroverzní produkty. Byl prvním supermarketem, který zakázal ve svých značkových produktem používání geneticky modifikovaných plodin. Na počátku letošního roku pak oznámil, že odstraní nebo výrazně omezí do konce roku 2023 plastové obaly u svých značkových produktů.

Palmový olej je kvůli obrovským výnosům jedním z nejlevnějších rostlinných olejů a díky svým vlastnostem jedním z nejpoužívanějších. Celosvětová poptávka po něm je veliká. Neustále se rozšiřující plantáže palmy olejné, z níž se palmový olej získává, mají ale za následek rozsáhlou devastaci přírody. Palmové plantáže se vysazují na úkor lesů a kvůli odlesnění přichází o své domovy řada zvířat. Mezi ohrožené patří třeba populace orangutanů. Některé palmové plantáže pak vznikají i bez konzultace s místními komunitami ohledně používání jejich území, či dokonce v některých případech byly tyto komunity nuceně vystěhovány.

V současnosti existují organizace, které se věnují hledání etičtějšího a udržitelnějšího způsobu produkce palmového oleje. Stále větší počet hráčů v odvětví se také zavázal k přijetí udržitelnějších postupů.