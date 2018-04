Počítačový expert a whistleblower, tedy informátor, který pomohl odhalit nekalé praktiky u švýcarské banky HSBC, Hervé Falciani nedávno zamířil na univerzitu v Madridu. Měl tam pronést přednášku o daňových únicích.

Jenže studenti se ho nedočkali. Falcianiho těsně předtím zadržela španělská policie, a to na žádost švýcarských úřadů, které na něj vydaly mezinárodní zatykač. Falciani nyní čeká na rozhodnutí španělského soudu, zda ho vydá do Švýcarska, kde by si měl odsedět pětiletý trest.

Padouch nebo hrdina?

Hervé Falciani sehrál klíčovou roli ve skandálu, který před několika lety zasáhl švýcarskou banku HSBC. Mnozí se domnívají, že je to hrdina, který pomohl odhalit, jak banka některým ze svých bohatých klientů pomáhala ukrývat své konta před daňovými úřady. Jiní ho ale považují za zloděje, který ukradl data o klientech banky a chtěl je zpeněžit.

Expert italsko-francouzského původu pracoval pro HSBC od roku 2000, a to nejprve v Monaku a později v Ženevě. Tam se mu podařilo odhalit systém, který umožňoval klientům banky vyhnout se placení daní i prát špinavé peníze. Falciani postupně nasbíral složku obsahující údaje o více než 130 tisících klientech, jak o firmách, tak i lidech. Jednalo se také o prominentní sportovce, byznysmeny nebo dokonce členy královských rodin.

Tento seznam se prý Falciani nejprve pokusil zpeněžit, tvrdí švýcarští vyšetřovatelé.

Později ale utekl do Francie, kde ho předal tamním úřadům. Ty to využily při vyšetřování daňových úniků. Seznam s konkrétními jmény se pak dostal i do světových médií, které na případ upozornily.

Švýcarské úřady v roce 2009 vydaly na Falcianiho mezinárodní zatykač. Obvinily Falcianiho z porušení bankovního tajemství a krádeže citlivých dat.

Falciani mezitím utekl z Francie do Španělska. V roce 2013 španělský soud rozhodl, že švýcarské žádosti nevyhoví a Falcianiho nevydá - své rozhodnutí postavil na tom, že porušení bankovního tajemství není deliktem, pokud se toto tajemství využívá k ukrývání vážných zločinů.

Vydání by byl skandál

Od té doby žil Falciani ve Španělsku v relativním klidu. Dokázal se vyhnout trestu - švýcarský soud ho v listopadu 2015 v nepřítomnosti odsoudil k pěti letům vězení za průmyslovou špionáž a krádež dat.

Nedávno ale Švýcaři na něj opět vydali mezinárodní zatykač. Španělský soudce Diego de Egea mu nechal zabavit pas, Falciani tak nesmí vycestovat a musí se jednou týdně hlásit na policii. Mezitím bude rozhodovat o jeho vydání.

Jeho případ je u stejného soudu jako před pěti lety. Tentokrát je ale možné, že rozhodne jinak a Falcianiho vydá.

Španělsko totiž po Švýcarsku požaduje, aby vydalo katalánskou separatistku Martu Roviru, generální tajemnici Katalánské republikánské levice (ERC), na kterou vydalo mezinárodní zatykač.

Ve Švýcarsku pak také pobývá bývalá poslankyně Anna Gabrielová z malé krajně levicové Kandidátky lidové jednoty (CUP). Oběma hrozí ve Španělsku soud za vzpouru.

Jak ve Španělsku, tak i ve Švýcarsku se objevily spekulace, které dávají oba případy do souvislosti. To ale razantně odmítl španělský ministr spravedlnosti Rafael Catala.

Proti vydání Falcianiho se postavila například respektovaná starostka Barcelony Ada Colauová. “Je to klíčová osoba v boji proti korupci. Spolupracoval se španělskými úřady při honu na daňové úniky,” uvedla a označila možné vydání za “skandál”.

Na základě Falcianiho seznamů se Španělům podařilo na původně nezaplacených daních “získat” zhruba 300 milionů eur.