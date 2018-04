Syrská armáda má pod kontrolou město Dúmá u Damašku. Oznámil to v pondělí ruský generálmajor Jurij Jevtušenko, jehož citovaly ruské agentury. Dúmá byla posledním útočištěm povstalců působících v blízkosti syrské metropole. Syrská vláda tak podle Ruska ukončila boj o východní Ghútu, v níž je Dúmá největším městem.

Boje začaly v polovině února a o život v nich přišly stovky lidí. Dúmá byla 7. dubna terčem útoku, při němž byly podle opozice použity chemické zbraně. Sýrii za to hrozí odveta, kterou připravuje americký prezident Donald Trump a spojenci USA.

Generál Jevtušenko řekl, že nad Dúmou vlaje syrská státní vlajka. Agentura RIA Novosti oznámila, že Rusko do Dúmy poslalo vojenské policisty, kteří zajistí pořádek a předání města do rukou syrských úřadů.

Z východní Ghúty se postupně evakuovaly jednotlivé povstalecké skupiny. Jako poslední vyjednávala Džajš al-Islám, která působila právě v Dúmě. Podle Ruska tato skupina odevzdala ruské straně, která s ní vyjednávala, 400 zbraní včetně děl, granátometů a odstřelovacích i útočných pušek.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že se v dubnu z Dúmy evakuovalo přes 13 500 povstalců a jejich příbuzných. Až 1500 jich odešlo v minulých 24 hodinách.

Východní Ghúta byla posledním povstaleckým územím v blízkosti Damašku, Syrská armáda ji obléhala od roku 2013. Žilo tam na 400 000 lidí. Mnoho z nich se evakuovalo spolu s povstalci na sever a západ Sýrie. Opozice Damašku a také radikální skupiny jsou nyní soustředěny v provincii Idlib na severozápadě země. Intenzivní boje ve východní Ghútě začaly v únoru a od té doby odtud podle ruského ministerstva obrany odešlo 165 000 lidí.

Bojovníci, kteří východní Ghútu hájili, propustili 250 rukojmích.

Rusko může ohrozit britskou základnu

Ruská odveta za případný útok na Sýrii může ohrozit britskou vojenskou základnu na Kypru. Upozornil na to ve čtvrtek list The Times. Ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin v úterý řekl, že pokud Američané zaútočí, pak Rusko rakety sestřelí a zaútočí i na odpalovací místa. Britský generál Richard Barrons řekl, že je to pohrůžka válkou a znamená to, že Rusko je připraveno potopit lodě, útočit na ponorky a sestřelit letadla. Rusko začalo přesouvat své lodě ze základny v Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k americké bojové lodi, napsal britský list.

Británie se chce stejně jako Francie k případnému americkému útoku připojit.

Británie má na kyperské základně Akrotiri kromě jiného osm bojových letadel Tornado s doletem 3900 kilometrů. V blízkosti je rovněž šest britských stíhaček Typhoon se střelami typu vzduch-vzduch, které mají útočící stroje chránit před nepřátelskou palbou.

Největším nebezpečím pro lodě, letadla a ponorky je podle The Times obranný raketový systém S-400, který má Rusko v Sýrii.

Vojenský odborník Michael Fabey řekl, že americká válečná loď Donald Cook, která je ve východním Středomoří, je dobře vyzbrojená a její posádka dobře připravená na to, aby čelila případným protiraketám.

Je to ale podle něj poprvé za generaci, kdy hrozí konflikt, při němž je Rusko připraveno použít své lodě i pozemní vojenskou techniku k vojenskému střetu na moři s USA a jejich spojenci.

The Times napsal, že syrská armáda vyklidila svá velitelství v Damašku. Odvezla odtud personál i zbraně. Své lidi odváží také spojenecký Hizballáh z pozic poblíž syrských vojenských základen na západě Sýrie.

Podle satelitních snímků Rusko přesunulo své námořní lodě ze základny v syrském Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k pozicím americké válečné lodi Donald Cook.