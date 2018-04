Do Limy přijíždí na 30 lídrů zemí severní a jižní Ameriky na osmý Summit Amerik. Během pátku a soboty budou jednat o tématech od migrace přes boj proti drogám ke korupci.

Summitu se původně měl zúčastnit i americký prezident Donald Trump, který tak mohl vůbec poprvé od svého příchodu do Bílého domu zavítat do Latinské Ameriky. Na akci ale nakonec nepojede, místo toho bude ve Washingtonu dohlížet na reakci na dění v Sýrii.

Jednat se bude o korupci i Venezuele

Hlavním tématem nadcházejícího summitu v Peru je "demokratická vláda versus korupce". Pro mnohé státníky je to paradoxní téma. Ve vězení nedávno skončil bývalý brazilský prezident Lula da Silva, kterého soud za korupci odsoudil na 12 let. Ze své funkce také kvůli korupčnímu skandálu jen před pár týdny odstoupil i prezident hostitelského Peru Pedro Pablo Kuczynski.

Na jednací stůl se také dostane dění ve Venezuele, kde se svoji moc pokouší upevnit prezident Nicolás Maduro. Už za několik týdnů se v zemi budou konat prezidentské volby, jenže jejich výsledky mnohé země Latinské Ameriky neuznají.

Organizátoři na summit Madura nepozvali. Ten původně uvedl, že se přesto do Limy dostane "po moři, po zemi nebo vzduchem". Nakonec ale oznámil, že do Limy nepojede. "Rozhodl jsem se, že do Limy nepojedu a raději zůstanu s venezuelským lidem. Ten summit je jen ztrátou času," uvedl před davem svých příznivců.

Místo Trumpa přijede Pence

Summit Amerik se poprvé od svého prvního zasedání v roce 1994 musí obejít bez amerického prezidenta. Nepřítomnost Donalda Trumpa vyvolala smíšené pocity.

"Zrušení Trumpovy návštěvy má dvě různé strany. První je negativní, protože to snižuje očekávání kolem toho, co se dá na summitu dosáhnout," uvedl pro list Miami Herald Martin Hidalgo z peruánského listu El Comercio. "Na druhou stranu, nedojde k nepříjemným a napjatým chvílím, kdy by Trump opakoval své komentáře ohledně migrace, obchodu a drogám," upozornil. "Také to ukazuje, že Latinská Amerika není pro Trumpovu agendu prioritou," dodal.

Místo Trumpa přijede viceprezident viceprezident Mike Pence a Trumpův poradce Jared Kushner společně s Ivankou.

Pro Pence to bude už druhá návštěva v regionu. Už dříve se sešel s lídry Argentiny, Kolumbie a Panamy.