Režie hraných filmů

Konkurs (povídkový - Konkurs a Kdyby ty muziky nebyly, 1963)

Černý Petr (1963)

Lásky jedné plavovlásky (1965)

Hoří, má panenko (1967)

Taking Off (Odcházím, 1971)

Vision of Eight (Viděno osmi: epizoda Desetiboj, 1972)

One Flew Over the Cuckoo's Nest (Přelet nad kukaččím

hnízdem, 1975)

Hair (Vlasy, 1979)

Ragtime (1981)

Amadeus (1984; režisérská verze na DVD 2002)

Valmont (1989)

Lid versus Larry Flynt (1996, za režii nominován na Oscara)

Muž na Měsíci (1999)

Goyovy přízraky (2006)

Dobře placená procházka (záznam divadelního představení; 2009)

Další:

Režie opery Dobře placená procházka Jiřího Suchého a Jiřího

Šlitra, Národní divadlo v Praze (se synem Petrem, 2007).

Kniha Co já vím? (s Janem Novákem, 1994)

Zdroj: ČTK