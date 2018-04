Francouzští hoteliéři a restauratéři s obavami sledují pokračující stávky v zemi. Do konce června hodlají s přestávkami stávkovat tamní železničáři, k nim se občas přidají i zaměstnanci letecké společnosti Air France. A to vše může poškodit cestovní ruch.

"Čekali jsme, že letošní rok bude excelentní a naváže tak na ten loňský," uvedl pro francouzská média Rolland Héguy, šéf tamního sdružení hoteliérů a restauratérů UMIH.

Francie je nejnavštěvovanější země na světě. Loni tam zavítalo na 89 milionů turistů.

Na začátku roku přitom Francouzi ještě zaznamenali nárůst návštěvnosti, pak ale následoval kvůli stávkám pokles. "V dubnu klesla obsazenost hotelů o deset procent," doplnil Héguy. Ten odhaduje, že jen v dubnu přijde sektor až o 150 milionů eur.

A zřejmě ztráty budou s pokračujícími jarními měsíci, kdy tradičně přijíždí více turistů, ještě vyšší. Na samotné Francouze čekají v květnu státní svátky, kdy obvykle vyráží na kratší dovolené. Není ale jisté, zda je letos stávky neodradí.

Vedle hoteliérů jsou na tom podobně i restauratéři. Ti uvádějí, že mnozí Francouzi ve dnech, kdy se stávkuje, nechodí tolik do restaurací a raději si i do práce nosí vlastní jídlo - doufají, že v práci pak skončí dříve a podaří se jim chytit jeden z mála vlaků, které jezdí.

Tržby restauratérům v průměru ve dnech stávek klesají až o 25 procent, informuje server The Local.

A nejen to. Ve hře je podle zmíněného Rollanda Héguyho především "dlouhodobý image Francie", který by opakované a dlouhodobé stávky mohly poškodit.

Turismus ve Francii má přitom za sebou složité období. Teroristické útoky z let 2015 a 2016 odradily hlavně movitou klientelu z Japonska, Spojených států nebo Číny. "Úřady odvedly obrovský kus práce, aby pak uklidnily turisty," dodal Héguy. Paříž investovala například do různých kampaní na sociálních sítích. A to mohou nyní stávky zmařit.

Zaměstnanci státní železniční společnosti SNCF protestují proti plánované reformě Emmanuela Macrona. Ta má výrazně osekat zaměstnanecké výhody pro nové pracující SNCF. Těm například státní podnik garantuje definitivu, vysoké penze nebo dřívější odchod do důchodu.

Železničáři plánují stávkovat vždy dva dny v řadě, následovat budou tři dny běžného provozu a pak opět dva dny stávky. Tak to bude až do 28. června. To narušuje, jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravu.

K nim se v některých dnech přidají i zaměstnanci francouzské letecké společnosti Air France. Ti požadují lepší pracovní podmínky a zvýšení platů. Další stávky Air France jsou naplánované na 17. a 18 dubna, a poté ještě na 23. a 24. dubna.