Den po více než třicetitisícové demonstraci v Bratislavě, která požadovala odchod policejního prezidenta Tibora Gašpara, oznámil demisi slovenský ministr vnitra Tomáš Drucker. Oficiálně uvedl, že ve funkci končí po třech týdnech právě kvůli Gašparovi, jehož odvolání nepovažuje za správné.

Drucker uvedl, že nechce dále polarizovat společnost, protože si myslí, že není správné Gašpara z postu policejního prezidenta odvolat.

Drucker také řekl, že nenašel žádné důkazy, které by podporovaly tezi, že Gašpar je odpovědný za přešlapy slovenské policie, které například minulý týden utekl do zahraničí sledovaný šéf východoslovenského podsvětí krátce poté, co nad ním soud vynesl rozsudek.

"V pozici ministra vnitra jsem se necítil autenticky," řekl Drucker, označovaný za krizového manažera vládní strany Směr. Předtím byl ministrem zdravotnictví, kterým se stal poté, co byl šéfem státní pošty.

Mezi dalšími důvody odchodu z vlády premiéra Petera Pellegriniho by mohlo být podnikání Druckerovy manželky Lucie. O ní slovenská média přinesla informaci, že firma, v níž má Druckerova manželka podíl, nakoupila podezřele lacino restituované pozemky u Trnavy. "Manželka je bílý kůň, ve skutečnosti její podnikání řídí Drucker," řekl šéf opoziční strany OĽaNO Igor Matovič.

Drucker následně oznámil, že jeho manželka končí veškeré podnikatelské aktivity. Zároveň se nechal na několik dní hospitalizovat v nemocnici, aby nemusel čelit tlaku na odvolání policejního prezidenta Gašpara. Jeho hlavu požadují demonstranti, kteří často protestují v desítkách měst od dvojnásobné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně.

Pod tímto tlakem nejsilnější vládní strana Směr zrekonstruovala před třemi týdny vládu a Drucker přišel na ministerstvo vnitra.