Spojené státy jednají se Severní Koreou o chystaném summitu na nejvyšší úrovni. Uvedla to ve středu mluvčí Bílého domu, která zároveň popřela, že by se rozhovorů účastnil přímo prezident Donald Trump. Podle listu The Washington Post (WP) se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem o Velikonocích setkal šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo, jehož prezident minulý měsíc nominoval na funkci ministra zahraničí Spojených států.

Bílý dům přišel s prohlášením o kontaktech se Severní Koreou v reakci na vyjádření prezidenta Trumpa, který se ve svém floridském letovisku Mar-a-Lago setkal v úterý s japonským premiérem Šinzó Abem. Trump řekl, že přímá jednání probíhají na "extrémně vysoké úrovni". Na otázku, zda je přímo on v kontaktu se severokorejským vůdcem, odpověděl, že ano. "Nechme to trochu níže než na nejvyšší úrovni," řekl následně prezident. "Vedli jsme rozhovory na nejvyšší úrovni," dodal.

"Prezident řekl, že administrativa vedla přímé rozhovory na nejvyšší úrovni, a dodal, že nebyly vedeny přímo jím," vysvětlila později Trumpova slova zmateným novinářům mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová.

Podle WP jednal s Kim Čong-unem na tajné schůzce během velikonočního víkendu Mike Pompeo, kterého Trump před časem navrhl na post ministra zahraničí. Senát nástupce Rexe Tillersona ale zatím ve funkci nepotvrdil. Bílý dům se ke zprávě WP nevyjádřil.

Schůzka šéfa Bílého domu s Kim Čong-unem je naplánována na květen nebo začátek června a má být věnována odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Trump podle svých slov doufá, že se jeho setkání s Kim Čong-unem uskuteční, připustil ale, že k němu nemusí nutně dojít. Jako místo jeho uspořádání podle Trumpa připadá v úvahu pět lokalit. Novináři se prý "docela brzy" dozvědí, kdy a kde se summit uskuteční.