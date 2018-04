Čína čelí obvinění, že chce v tichomořském Vanuatu vybudovat vojenskou základnu. Země totiž půjčila desítky milionů dolarů na výstavbu obřího přístavu. Nově vybudovaná obchodní stanice ale zeje prázdnotou.

Dohoda mezi oběma zeměmi o stavbě přístavu ve městě Luganville byla údajně uzavřena za podivných okolností. Podle předáka vanuatské opozice Ishmaela Kalsakaua neměli tamní poslanci možnost seznámit se s podmínkami smlouvy, jak je v podobných případech běžné. Není tak vyloučeno, že se Čína v případě neschopnosti Vanuatu své závazky splácet kotviště na strategickém ostrově zmocní, upozornil server Quartz.

"Doufají, že dluh vanuatské vlády bude tak tíživý, že ho nebudou moct splatit. Číňané pak prohlásí, že přístav je na příštích 99 let jejich," řekl pro australský list Sydney Morning Herald bezpečnostní expert Malcolm Davis. "Je jasné, že Číňané myslí vybudování vojenské základny v Tichém oceánu vážně, to zásadně mění naše strategické podmínky," dodal Davis.

Čína podobná obvinění odmítá. Mluvčí čínského velvyslanectví ve Vanuatu Čen Ke označil možnost, že by Čína usilovala o kotviště pro své námořnictvo východně od Austrálie za "směšnou".

Nový přístav má velkorysé parametry. Stavba na délku dosahuje 360 metrů, pobřežní vody tam jsou až 25 metrů hluboké. Nachází se navíc na strategickém místě, kde za druhé světové války kotvily americké lodě. Projekt, jenž měl do oblasti přilákat množství obchodních plavidel, ovšem zatím zůstává co do využívání za očekáváním. Ostrovnímu státu tak hrozí, že půjčku ve výši 90 milionů dolarů nebude mít z čeho splácet.

Nejde o ojedinělou investici Pekingu ve Vanuatu. Nedávno se Čína zavázala, že v ostrovní republice postaví novou rezidenci pro tamního premiéra Charlota Salwaie a spolu s ní několik dalších budov.

Do země pumpuje peníze také Japonsko nebo Austrálie. Tokyo například finančně podpořilo stavbu přístavu v hlavním městě Port Vila. Japonci ale v porovnání s Číňany půjčují Vanuatu podle deníku Guardian za mnohem výhodnějších podmínek.

Diplomacie dluhové pasti

Kromě Vanuatu využívají čínské peníze ke stavbě potřebné infrastruktury také další rozvojové země. Velké dluhy má u asijské velmoci třeba Papua-Nová Guinea, Samoa nebo Srí Lanka.

Posledně jmenovaný stát si v roce 2010 v Číně půjčil 1,3 miliardy dolarů na výstavbu přístavu Hambantota na jihu země. Nízké výnosy ale vedly tamní vládu k tomu, že Číně na konci minulého roku musela kotviště na 99 let pronajmout, aby své dluhy umořila. Podobný osud, který server Quartz označuje jako následek "diplomacie dluhové pasti", zřejmě potká i strategický přístav v africkém Djibuti.

Rozpory vyvolává také čínské počínání v Jihočínském moři, které ukrývá nerostné bohatství. Čína v něm od 90. let buduje umělé ostrovy s námořními základnami a přistávacími plochami. Zároveň tvrdí, že podle mezinárodního práva jí patří zóna v blízkosti pobřeží s výhradním právem těžby a rybolovu. Ostatní země regionu to odmítají a Čínu obviňují z militarizace oblasti.