Výkon španělské ekonomiky podle dat Mezinárodního měnového fondu (MMF) loni překonal ten italský. Konkrétně HDP na obyvatele v paritě kupní síly byl v zemi na Pyrenejském poloostrově vyšší.

"Španělsko je na rychlejší a přesvědčivější růstové trajektorii než Itálie nejméně od roku 2011," uvedl pro deník Financial Times profesor Carlo Alberto Carnevale Maffé z univerzity Bocconi v Miláně.

MMF očekává, že tento trend bude nadále postupovat. Španělsko už několik let patří mezi premianty eurozóny.

"Výkon španělské ekonomiky je dobrý a povzbuzující, stejně tak i poslední prognózy MMF, ale ještě nás toho hodně čeká. Musíme vytvořit spoustu nových pracovních míst," uvedl pro zmíněný deník Román Escolano, španělský ministr hospodářství.

Přestože se španělské ekonomice daří, podpora lidoveckého premiéra Mariana Rajoye klesá. Právě on přitom provedl Španělsko jak obdobím finanční a ekonomické krize, tak i etapou následného oživení a podařilo se mu prosadit některé významné reformy. Tou hlavní je reforma pracovního trhu, jenž uvolňuje pravidla pro propouštění i najímání nových zaměstnanců.

Jeden z posledních průzkumů veřejného mínění od společnosti Quantio ukazuje, že pokud by se volby konaly nyní, skončili by Rajoyovi lidovci až druzí se ziskem 24 procent. Předstihli by je středopravicoví Ciudadanos (Občané) s 26 procenty.

Na lidovce, kterým hrozí, že v příštích volbách budou mít nejhorší výsledek v historii, v poslední době dopadají jak potíže v Katalánsku, tak i další skandály.

Právě Ciudadanos, kteří jsou proti nezávislosti Katalánska, prosazovali přísnější postup proti tomuto regionu. Díky tomu se jim daří "přebírat" dřívější voliče lidovců, kteří tento postoj ke Katalánsku sdílejí.

A nejen to. Proti španělské vládě nedávno protestovali i španělští důchodci. Těm se nelíbí, že vláda od roku 2013 zvyšuje důchody jen o 0,25 procenta ročně. "Náklady se zvyšují a důchody stoupají jen o 0,25 procenta. Takže jen důchod už nestačí," uvedla pro média sedmdesátiletá Antonia, jež se nedávno účastnila demonstrací.

I kvůli tomu Rajoy přichází o své tradiční voliče. Na partaj navíc dopadají i potíže Cristiny Cifuentesové, kterou ještě donedávna mnozí považovali za možnou nástupkyni Rajoye v čele lidovců.

Šéfka autonomního regionu Madrid čelí obvinění, že neoprávněně používala vysokoškolský titul. Nejprve vše odmítala a útočila na novináře, kteří případ odhalili, nakonec se ale musela titulu vzdát. Přesto nadále odmítá odstoupit ze své funkce, což ještě zvyšuje tlak na Rajoye a odrazuje jeho případné voliče.