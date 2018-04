Severokorejský vůdce Kim Čong-un oznámil, že KLDR s okamžitou platností zastavuje jaderné a raketové testy a uzavře jadernou střelnici na severu země. S odvoláním na severokorejskou agenturu KCNA o tom informovala jihokorejská agentura Jonhap. Americký prezident Donald Trump zprávu uvítal, stejně tak učinila kancelář jihokorejského prezidenta a čínské ministerstvo zahraničí.

S vlažnější reakcí přišel japonský premiér Šinzó Abe, podle kterého je zapotřebí, aby se KLDR zbavila jaderných zbraní.

"Od 21. dubna Severní Korea zastaví své jaderné testy a mezikontinentální starty balistických raket," uvedla Jonhap s odvoláním na KCNA. Severní Korea také uzavře jadernou testovací střelnici, aby "dokázala, že dodržuje svůj závazek přerušit jaderné testy", dodaly agentury.

Podle KCNA Kim zdůvodnil také tento krok tím, že nyní KLDR zaměří úsilí na hospodářský růst a na mír na Korejském poloostrově. Podle něj jeho země už nepotřebuje provádět jaderné testy ani zkoušky mezikontinentálních balistických raket, neboť vývoj svých jaderných zbraní již završila.

"To je velmi dobrá zpráva pro Severní Koreu a svět - velký pokrok!" reagoval na Twitteru Trump, který zároveň dodal, že se těší na chystaný summit s Kim Čong-unem.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.