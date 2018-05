Světový potravinový program (WFP) rozdává uprchlíkům v táborech v Jordánsku poukázky na potraviny netradičním způsobem. Zákazník přijde do supermarketu a naloží zboží do košíku, pokladny v obchodech jsou ale místo kas vybaveny skenery duhovky, uprchlík za svůj nákup zaplatí tak, že se podívá do kamery. Na účtence je napsáno "platba očima". Zboží mu pak organizace zaúčtuje přes blockchain, systém decentralizované účetní knihy, který se používá při obchodování s kryptoměnami.

Supermarkety v uprchlických táborech jako platidlo přijímají potravinové kupony, které jsou vedeny právě v této digitální knize. Systém funguje na blockchainu kryptoměny ethereum, která je po bitcoinu druhá největší.

Uprchlický tábor Azrak v Jordánsku je jedno z prvních míst, kde se používá blockchain k humanitární pomoci. Projekt OSN s názvem Building blocks, který začal fungovat na začátku roku 2017, má snížit cenu distribuce potravin a celkově ji zjednodušit. OSN takto rozděluje jídlo mezi 100 tisíc syrských uprchlíků po celém Jordánsku, do konce roku by mohlo blockchainové technologie používat až 500 tisíc lidí.

"Pomocí blockchainu chceme snížit náklady, chránit data příjemců potravinové pomoci, hlídat finanční rizika a reagovat rychleji na krizové situace," uvádí ředitel pro inovace Robert Opp ve zprávě Světového potravinového programu. "Blockchainové technologie nám umožňují udělat velký krok v boji s hladem," dodal.

Světový potravinový program pomáhá nakrmit přes 80 milionů lidí na celém světě. V roce 2009 organizace spadající pod OSN upustila od rozdělování potravin přímo na místě, distribuce byla příliš náročná a s darovaným jídlem se také často obchodovalo na černém trhu. Místo toho začala lidem v nouzi dávat na jídlo peníze, což mělo nejen pomoci většímu počtu lidí, ale také posílit lokální ekonomiky.

Jenže při rozdělování peněz na jídlo musí potravinový program využívat místní banky a na poplatcích za transakce zaplatí spoustu peněz. S používáním blockchainu tyto výdaje klesly o 98 procent, Světový potravinový program tak za ušetřené peníze může potřebným poskytnout miliony porcí navíc.

"Všechny platby teď děláme sami a sami si je účtujeme," řekl vedoucí pracovník WFP Houman Haddah serveru Quartz. Místo toho, aby se čekalo na provedení transakce bankou, Světový potravinový program provozuje vlastní síť. Inženýři blockchain navíc upravili tak, aby byl soukromý. Jediný, kdo do něj může nahlížet, je sama organizace, ta také určuje, kdo do něj může vstupovat. Těch, co běžně těží ethereum, se pak transakce na síti organizace vůbec netýkají. Projekt bylo poměrné levné rozběhnout, stačilo od OSN získat grant 100 tisíc dolarů.

Pro příjemce potravinové pomoci se nic nemění. Sami uprchlíci změnu nepociťují, v Azraku mohli přes sken oční duhovky platit ještě před zavedením systému blockchain, předtím měli k placení elektronické karty. Transakce ale prováděla banka, a někdy tak vznikaly dlouhé prodlevy při posílání peněz. Nový systém má prý fungovat spolehlivěji. Světový potravinový program také může kontrolovat, co a kdy uprchlíci nakupují.

Pokud bude mít používání blockchainu úspěch, OSN by mohla technologii používat i jinde. V budoucnu by tak podle Haddaha mohl každý uprchlík mít díky blockchainu svou "digitální peněženku". Ta by mohla sloužit k jeho identifikaci. Údaje by nosil ve svém chytrém telefonu, a měl by je tak s sebou v každé zemi, kde bude žít. Ulehčilo by mu to komunikaci s úřady. S takovým účtem by snadněji našel práci nebo získal podnikatelskou půjčku díky možnosti předložit historii transakcí. Podle Haddaha by se tak vyřešil problém s tím, že někteří uprchlíci nevlastní žádné doklady a nemají žádnou legální identitu.

Různé instituce OSN by se díky systému mohly více propojit, uprchlíka by kromě Světového potravinového programu teoreticky mohla evidovat i Světová zdravotnická organizace nebo UNICEF. Rozvojová pomoc by tak byla nejen snazší, ale také dostupnější.

Z organizací spadajících pod OSN je ale Světový potravinový program zatím jediný, kterému se chce blockchainové technologie používat. Pro příjemce humanitární pomoci mohou být blockchainové technologie podle některých odpůrců těžko pochopitelné.

Někteří kritici také poukazují na to, že použití a hlavně testování blockchainových technologií na podobně zranitelných skupinách lidí, jakou jsou uprchlíci, je neetické. Sbírat data a informace o lidech na útěku může být zneužitelné. Vznik digitálních identit by také mohl být způsob, kterým by vlády nebo velké korporace mohly kontrolovat obyvatelstvo.