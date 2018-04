Manželka britského prince Williama Kate v pondělí v londýnské porodnici přivedla na svět své třetí dítě. Chlapec váží 3,8 kilogramu. On i vévodkyně Kate jsou v pořádku, informoval Kensingtonský palác na Twitteru. Princ William byl přítomen u porodu svého druhého syna, který se stal pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn.

Chlapec, jehož jméno zatím Kensingtonský palác nezveřejnil, se narodil v 11:01 místního času (12:01 SELČ), několik hodin poté, co Kate do porodnice St. Mary's v londýnské části Paddington převezli. "Její královské Výsosti i jejímu dítěti se daří dobře," informoval palác.

O narození královského potomka už vědí i královna Alžběta II., její manžel Philip, princ Charles s manželkou Camillou i strýček novorozeněte princ Harry. Všichni jsou podle sdělení paláce "zprávou potěšeni".

