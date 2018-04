Americký prezident Donald Trump si nadále přeje stažení amerických vojáků ze Sýrie, zároveň chce ale v této blízkovýchodní zemi zanechat jasný a trvalý odkaz. "Rád bych odešel ze Sýrie," řekl Trump na tiskové konferenci po úterním jednání s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Trump nedávno prohlásil, že chce americké vojenské síly ze Sýrie stáhnout, později ale názor změnil.

Termín možného stažení amerických vojáků Trump nesdělil, uvedl ale, že by to mohlo být poměrně brzy. Před několika týdny Trump hovořil o tom, že do řešení syrské krize by se měly zapojit i další země. V úterý zopakoval, že chce, aby do dění na Blízkém východě vstoupily, a to i vojensky, další státy regionu.

Macron k francouzské účasti v Sýrii řekl, že je nyní nemožné stanovit nějaký časový rámec, kdy se Francie stáhne. Uvedl, že Paříž bude v nadcházejících týdnech a měsících vyhodnocovat, co je v syrské otázce ještě nutné učinit.

Za hlavní cíl intervence v Sýrii označil francouzský prezident dokončení likvidace teroristického hnutí Islámský stát (IS) a dalších radikálních skupin. Diplomatickým cílem je pak zajištění mírového života v zemi.

"Nevylučujeme novou jadernou dohodu s Íránem"

Macron také nevyloučil vznik nové mezinárodní dohody s Teheránem o íránském jaderném programu. Dohodu přitom označil za klíčovou část bezpečnosti blízkovýchodního regionu.

"Chceme pracovat na nové dohodě," řekl Macron. Stávající podobu ujednání Trump považuje za špatnou a tvrdí, že takto nikdy dohoda vzniknout neměla.

Írán v minulosti opakovaně pohrozil Spojeným státům vážnými důsledky, pokud se Trump rozhodne od dohody odstoupit. Írán ujednání uzavřel v roce 2015 se šesti mocnostmi, mezi nimiž byly vedle Francie a USA také Británie, Německo, Čína a Rusko. Jejím účelem bylo pozastavit íránský jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Dohoda má ale časově omezenou platnost a podle Trumpa, stejně jako podle Izraele, Íránu nezabrání obstarat si nakonec jaderné zbraně.

Narušení obchodních vztahů se nepředpokládá

Macron zároveň nepředpokládá, že by se nynější dobré obchodní vztahy se Spojenými státy mohly v budoucnu narušit. Trump po jednání řekl, že obchodování s Francií je vyvážené a že by si raději místo společné dohody s Evropskou unií přál bilaterální ujednání přímo s Paříží.

Francouzský prezident přitom v uplynulých dnech Trumpovy kroky směřující k ochraně amerického obchodu kritizoval, týkalo se to především uvalením cel na dovoz hliníku a oceli do USA. EU je od těchto cel prozatím osvobozena a doufá v získání trvalé výjimky. Platnost dočasné výjimky vyprší 1. května.

Tlak USA vůči KLDR zůstane

Řeč byla i o Severní Koreji. Spojené státy budou se snahou o uvolnění napětí na Korejském poloostrově pokračovat v maximálním tlaku na KLDR, uvedl Trump.

"Nezopakujeme chybu předchozích amerických vlád," řekl Trump s tím, že i navzdory vstřícným krokům KLDR a snaze jednat o situaci budou USA jako pojistku nadále udržovat tlak na Pchjongjang, aby se vzdal jaderného programu.

Trump ještě během rozhovoru s Macronem řekl, že se již velmi brzy setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a že KLDR má zájem summit uskutečnit co nejdříve. Termín a místo ještě známé nejsou, podle Trumpa se setkání odehraje koncem května či počátkem června.

