Legendární švédská popová skupina ABBA nahrála poprvé od 80. let dvě nové písně. Vystoupit spolu znovu živě na koncertním pódiu ale čtveřice nehodlá, informovala s odvoláním na jejich mluvčí agentura AP. Premiéra jedné ze dvou písní, která nese název I Still Have Faith in You, je plánována na prosinec.

"Všichni čtyři jsme měli pocit, že po zhruba 35 letech by mohlo být zábavné spojit zase síly dohromady a jít do (nahrávacího) studia," uvedla na sociální síti Instagram skupina, jejímiž členy byli Agnetha Fältskogová (68), Björn Ulvaeus (73), Benny Andersson (71) a Anni-Frid Lyngstadová (72). "Bylo to, jako by se zastavil čas, jako bychom byli jenom na krátké dovolené," dodala populární čtveřice.

Jednu z nahraných písní, která nese název I Still Have Faith in You, by měli mít fanoušci švédské kapely možnost slyšet v chystaném pořadu televizních stanic BBC a NBC, který se bude vysílat v prosinci. Podle mluvčí skupiny ABBA Görel Hansenové budou nové songy "znít povědomě, ale i moderně".

O návratu na koncertní pódia ale čtveřice švédských umělců podle Hansenové neuvažuje. Chystá se jen turné ABBA Avatar Tour, v rámci kterého by měli vystupovat umělci na dálku jako hologramy. "Ne, nemůžete očekávat, že znovu spojí síly na jevišti," zdůraznila Hansenová.

Skupinu ABBA založili počátkem 70. let Ulvaeus a Andersson se svými tehdejšími partnerkami. Během následujícího desetiletí se z ní stal fenomén, který pravidelně bodoval v hudebních žebříčcích řady zemí. ABBA po celém světě prodala přes 380 milionů alb a singlů, čímž se zařadila mezi nejprodávanější umělce historie.

V roce 1979 se Ulvaeus rozvedl a nedlouho poté se rozpadlo manželství také Anderssonovi. Následně se v roce 1982 rozpadla i samotná skupina. Její mužští členové se nadále věnovali hudbě, především muzikálové produkci. Mezi jejich nejznámější počiny patří muzikály Šachy (Chess) a Mamma Mia!