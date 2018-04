Český občan, zadržený v pondělí na Ukrajině, opustil v pátek po složení kauce vazební celu. Server iROZHLAS.cz mezitím s odvoláním na kyjevskou soudkyni uvedl, že dotyčným Čechem je bývalý vysoký důstojník někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Luděk Vokál. Musí zůstat na Ukrajině, kde je obviněn z nezákonného prodeje zařízení, které se dá použít třeba k odposlechu telefonů. Hrozí mu za to čtyři až sedm let vězení.

"V tomto konkrétním případě to znamená, že řeč je o prodeji prostředků zakázaných na území Ukrajiny volně prodávat občanům Ukrajiny. Tato zařízení jsou určená pro nelegální odposlechy bez povolení soudu," řekla serveru soudkyně Olena Melešaková. Ve středu rozhodla, že Vokál může být propuštěn z cely předběžného zadržení po zaplacení kauce, která odpovídá zhruba 4500 eurům (asi 115 000 korun).

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová uvedla, že kauce byla složena v pátek a následně byl zadržený muž propuštěn. Musí se ale dál zdržovat na Ukrajině a spolupracovat s vyšetřovateli.

Vokál před soudem, kde ho zastupovali dva obhájci a pomáhal překladatel, přiznal svou účast na přečinu. "Občan České republiky potvrdil svou účast na spáchání trestného činu, ze kterého ho viní," řekla soudkyně. Termín, kdy Vokál opět stane před soudem, není stanoven. Údajně by to mohlo být do roka.

Vokála v Česku podezírá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) z několika trestných činů. Počátkem dubna ho navrhla obžalovat ze zneužití pravomoci úřední osoby kvůli tomu, že vyzradil informace o policejní razii v kauze Vidkun, týkající se podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky.

Vedle toho Vokál čelí obvinění, že mezi roky 2010 a 2015 poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů protidrogové centrály nebo informace z policejních databází o šéfovi společnosti ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanu Janouškovi. Údajně také pomohl zdržet zátah policie proti lidem podezřelým z vydírání nebo zařídit povolení k pobytu pro přítelkyni jedné z vlivných postav podsvětí.

Server Info.cz ve středu napsal, že spolu s Vokálem ukrajinská bezpečnost zadržela údajně i českého diplomata, který byl ale následně vzhledem ke svému diplomatickému statusu propuštěn. Mluvčí Valentová to nepotvrdila, české ministerstvo podle ní takovou informaci nemá.