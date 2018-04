Nevyléčitelně nemocný britský chlapec Alfie Evans, který byl po vleklé soudní bitvě odpojen od přístrojů, v sobotu brzy ráno zemřel. Informovala o tom britská média s odvoláním na chlapcovy rodiče. Za zachování života 23měsíčního batolete se přimlouval i papež František, který se minulý týden setkal s jeho otcem. Itálie chlapci v pondělí udělila italské občanství, jeho rodiče ho chtěli nechat do této země převézt kvůli další léčbě, soud to ale zamítl.

"Můj gladiátor odložil svůj štít a ve 2:30 získal křídla," napsal na Facebooku chlapcův otec Tom Evans. "Miluji tě, chlapče můj," dodal. "Jsme zdrcení. Děkujeme všem za podporu," uvedla na sociální síti Alfieho matka Kate Jamesová.

Chlapec byl v "polovegetativním stavu" - trpěl degenerativním neurologickým onemocněním, které lékaři nedokázali přesně určit. Při životě jej udržovaly přístroje, od nichž byl v pondělí večer odpojen. Jeho osud a dlouhé soudní bitvy sledovala média po celém světě.

Lékaři, kteří se o Alfieho starali, konstatovali, že další léčba nepovede k žádnému zlepšení a že by chlapci mělo být dovoleno zemřít. Rodiče ale chtěli nechat své dítě převézt do Itálie, kde jeho léčbu nabídla vatikánská dětská nemocnice Bambino Gesù. Britský soud nicméně potvrdil stanovisko nemocnice v Liverpoolu, že "není v nejlepším zájmu Alfieho pokračovat v léčbě, ani jej za tímto účelem přepravovat do zahraničí".

Alfieho smrt přišla v době, kdy se dosud napjaté vztahy mezi rodiči a nemocnicí zlepšily. Tom Evans před pár dny slíbil, že bude s lékaři spolupracovat, aby poskytl svému synovi "důstojnost a pohodlí". "Naše životy se kvůli pozornosti zaměřené na Alfieho a jeho situaci obrátily vzhůru nohama," uvedl Evans ve čtvrtek před nemocnicí v Liverpoolu, kde chlapce léčili více než rok. Zaměstnancům nemocnice poděkoval za jejich "profesionalitu v období, které muselo být i pro ně neuvěřitelně těžké". Alfieho otec rovněž vyzval příznivce rodiny, kteří se scházeli a modlili před nemocnicí, aby se vrátili do svých domovů. Jeho slova se tehdy lišila od tónu, který ve svých prohlášením používal dříve, kdy například tvrdil, že se lékaři v Alfieho prognóze zmýlili, a vyhrožoval jim dalšími soudními bitvami.

Jak uvedla agentura AP, podle britských zákonů mohou soudy zasahovat do případů, kdy se rodiče a lékaři rozcházejí v názoru na léčbu dítěte. V takovém případě má pak právo dítěte přednost před právem rodičů rozhodovat o tom, co je podle nich pro jejich potomka nejlepší.

Liverpoolská nemocnice Alder Hey vydala dnes prohlášení, ve kterém vyjádřila "upřímnou soustrast Alfieho rodině". "Všichni na Alfieho, Kate, Toma a jeho celou rodinu myslíme. Byla to pro ně velmi obtížná cesta a rádi bychom požádali, aby bylo respektováno jejich soukromí i soukromí zaměstnanců Alder Hey," dodala nemocnice.

Případ Alfieho Evanse je zatím posledním v řadě ostře sledovaných bitev mezi rodiči nemocných dětí a britskými úřady. Pozornost médií a vlnu solidarity po celém světě si vyžádal i případ Charlieho Garda, který se narodil v srpnu 2016 a trpěl syndromem mitochondriálního vyčerpání, které se projevuje postupným ochabováním svalstva a poškozením mozku. Jeho rodiče - Connie Yatesová a Chris Gard - se měsíce snažili přesvědčit londýnskou nemocnici, aby umožnila přesun dítěte do Spojených států za účelem experimentální léčby. Lékaři byli proti. Podle nich by tato léčba rozhodně nebyla úspěšná a pouze by prodloužila chlapcovo utrpení.

Gard a Yatesová se následně pokusili prosadit svůj názor soudní cestou. Britské soudy i Evropský soud pro lidská práva daly ale za pravdu nemocnici s tím, že je možné dítě odpojit od přístrojů a umožnit mu zemřít přirozeným způsobem. Chlapec byl následně převezen do hospice, kde týden před svými prvními narozeninami zemřel.

Velkou pozornost vyvolal v roce 2014 i případ chlapce jménem Ashya King. Britští lékaři zjistili, že Ashya trpí nádorovým onemocněním mozku a několikrát ho operovali. Poté ale údajně jeho rodičům sdělili, že pro něj již více udělat nemohou. Kingovi následně bez vědomí lékařů odvezli chlapce do Španělska, kde prý chtěli prodat rekreační nemovitost, aby měli na léčení v protonovém centru v Praze.

V Británii na ně byl ale vydán zatykač kvůli zanedbání péče, a několik dní proto strávili ve španělské vazbě. Nakonec jim soud léčení syna v zahraničí povolil a Ashya se podrobil léčbě v Česku. Letos v březnu otec nyní již osmiletého chlapce oznámil, že onkologové z nemocnice v Southamptonu po kontrole posledních snímků uvedli, že nevidí žádný náznak toho, že by se rakovina vracela.