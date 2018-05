Brusel chce, aby Evropská unie dala mnohem více peněz na zvládnutí migrace než dosud. Evropská komise navrhla nový sedmiletý rozpočet EU, v rámci něhož má jít na boj s migrací a na ochranu hranic zhruba 35 miliard eur, tedy skoro 900 miliard korun. To je 2,5krát větší částka, než s jakou na tyto oblasti počítal současný evropský rozpočet.

Součástí návrhu na rozpočet pro léta 2021 až 2027 tak je například výrazné posílení Evropské pohraniční stráže. Ta má pomáhat s ochranou vnějších hranic schengenského prostoru, kudy do EU přicházejí žadatelé o azyl. "Chceme víc investovat do oblastí, kde žádná země EU nemůže jednat osamoceně nebo kde je efektivnější, abychom konali společně," prohlásil eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger.

Zvýšení výdajů na zvládání migrace je jednou z věcí, kterou požadovalo Česko. "Podle nás je to vítězství Česka," tvrdí zdroj z Evropské komise, který nechtěl být jmenován. Poukazuje i na to, že vedle migrace chce komise výrazně zvýšit výdaje i na jiné české priority, jako je obrana a bezpečnost, nebo program studentských výměn Erasmus. Víc peněz má jít například i na vědu a výzkum.

Česko se naopak musí připravit na to, že z evropského rozpočtu dostane méně peněz v rámci dotací pro chudší země a regiony. Jejich podpora až dosud tvořila zhruba třetinu celého evropského rozpočtu. Komise ale navrhla, aby se objem těchto dotací snížil zhruba o pět procent. Dotací tak nejspíš bude méně, a navíc se v jejich rámci sníží i podíl, na který bude mít nárok Česko. "Česko poskočilo kupředu, bohatne. Je to podobný příběh, jako dříve u Irska nebo Španělska," řekl HN zmiňovaný zdroj z Evropské komise.

Dotace Brusel až dosud zemím rozděloval především podle jejich ekonomického výkonu. Nově ale mají přibýt další kritéria – například nezaměstnanost mladých lidí nebo to, jak velkou zátěž pro danou zemi představují uprchlíci, kteří na jejím území požádali o azyl. To znamená, že část prostředků se od států střední a východní Evropy přesune na jih, do zemí, jako jsou Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko. České regiony jsou navíc už nyní bohatší než nejchudší oblasti Itálie či Španělska. Dominantní část podpory ale i dál půjde do bývalých komunistických zemí.

Z evropských dotací může Česko v současném rozpočtu, který platí do roku 2020, získat necelých 24 miliard eur, tedy přes 600 miliard korun. Další miliardy plynou do zemědělství. Jak velké budou dotace po roce 2020, zatím není jasné, komise to má navrhnout až koncem května. Jisté je, že Česko z evropského rozpočtu i nadále výrazně víc peněz získá, než do něj zaplatí. Od vstupu do EU v roce 2004 tento rozdíl činí zhruba 700 miliard korun ve prospěch Česka.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) opakovaně prohlašoval, že mu pokles dotací nevadí. Důležitější podle něj je, aby Česko mělo větší možnost než dnes, aby si samo určilo, na jaké oblasti podporu využije. To, jestli se mu toto přání splní, komise rovněž zveřejní až koncem tohoto měsíce.

Kromě dotací chudším zemím chce komise šetřit i na společné zemědělské politice, která nyní představuje skoro 40 procent rozpočtu. Škrty v ní mají být podobné jako v dotacích pro méně rozvinuté státy.

Brusel dlouho prosazuje zastropování dotací pro velké zemědělské podniky. Chce tedy, aby bylo dotace možné čerpat jen do určité výměry farmy a nad tuto hranici by už její majitel nedostal nic. Díky tomu by už nemělo tolik evropských peněz plynout k velkým hospodářstvím, jako jsou například farmy britské královské rodiny.

Česko to ale odmítá, protože kvůli dědictví komunistického zemědělství je řada jeho farem v evropském porovnání velmi velká, a o peníze by tak přišly. Komise podle jejich úředníků nakonec začátkem června navrhne, aby velké farmy skutečně o část peněz přišly, ale každý členský stát bude moci tyto peníze přesunout k menším zemědělským podnikům. Česko by tak nepřišlo o nic z dotací určených pro jeho zemědělce, muselo by ale jejich část přesměrovat od velkých k těm menším farmářům.

Brusel navrhuje, aby se celková velikost evropského rozpočtu mírně zvýšila, a to zhruba na 1,25 bilionu eur na sedm let, včetně započítání inflace. To je 1,11 procenta ekonomického výkonu států unie. Současný sedmiletý rozpočet představuje zhruba jedno procento hospodářského výkonu EU.

Rozpočet má být větší i přes to, že členem EU už nebude Velká Británie, jeden z hlavních plátců do společné evropské kasy. Komise chce tento výpadek zacelit škrty ve výdajích, jako jsou dotace, ale zároveň požaduje, aby členové EU svůj příspěvek do rozpočtu zvýšili. Česká vláda se tomu nebrání.

Návrh komise na nový rozpočet začne platit, jen když ho jednomyslně podpoří všechny země EU a následně schválí i Evropský parlament. Česko tak má právo veta.

Evropská komise také navrhla, aby mohly peníze z evropského rozpočtu dostávat jen ty státy, které dodržují vládu práva. Formálně je to hrozba pro všechny země, v praxi jde ale o Polsko a Maďarsko, jejichž vlády podle kritiků omezují nezávislost soudnictví. Brusel argumentuje tím, že funkční soudy jsou podmínkou pro to, aby daná země evropské peníze využívala skutečně podle pravidel a byla schopná stíhat případné podvody nebo nesrovnalosti. "S penězi daňových poplatníků musíme nakládat zodpovědně," obhajuje návrh předseda komise Jean-Claude Juncker.

Premiér Babiš už dříve prohlásil, že s takovou podmínkou pro využívání evropských peněz nemá problém a jménem Česka ji podpoří.

Komise v návrhu rozpočtu vychází vstříc taky snahám francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o posílení eurozóny, i když v mnohem menší míře, než Macron původně požadoval. Brusel tak navrhl vznik zvláštního fondu, který by poskytoval levné půjčky těm zemím eurozóny, jež by zasáhla náhlá ekonomická krize. Půjčky by mohly využít na to, aby nemusely škrtat své investiční výdaje, což státy zasažené recesí často musí dělat kvůli poklesu rozpočtových příjmů. Omezení investic přitom propad ekonomiky jen dál prohlubuje. V novém fondu by podle komise mělo být k dispozici 30 miliard eur na sedm let.