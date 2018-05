Spojené státy ověřují informace, že Severní Korea převezla tři vězněné Američany z pracovního tábora do hotelu nedaleko metropole Pchjongjang. S odvoláním na zdroj z vlády Spojených států o tom informovala ve čtvrtek agentura Reuters. Podle agentury AFP je možné, že KLDR vězněné americké občany propustí u příležitosti chystaného summitu severokorejského vůdce Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Washington podle zdroje agentury Reuters zatím nemá žádné informace o tom, že by se status amerických vězňů v KLDR nějak změnil. Zprávy jihokorejských médií se ale snaží ověřit.

Trumpova administrativa se snaží dosáhnout toho, aby Pchjongjang Američany před summitem Kima s Trumpem na znamení dobré vůle propustil. Severokorejský vůdce by se s šéfem Bílého domu měl sejít na konci května či začátkem června.

Informaci o přemístění tří Američanů z pracovního tábora do hotelu na předměstí Pchjongjangu ve středu přinesla jihokorejská média s odvoláním na aktivistu, který disponuje kontakty v Severní Koreji.

Podle listu The Wall Street Journal o propuštění vězněných Američanů jednal během své velikonoční návštěvy se Severokorejci nynější ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo, tehdy ještě ve funkci šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) a Trumpova zvláštního vyslance.

Jihokorejský aktivista Čoj Soung-jong uvedl, že se přesun vězňů uskutečnil už na začátku dubna. Prý je Severokorejci drží v oddělených místnostech, nevědí však jasně, jaký je jejich současný stav. Údajně však mohou chodit na vycházky a dostávají řádnou lékařskou péči i kvalitní stravu.

Prezident Trump naznačil ve čtvrtek na Twitteru, že by mohlo být kolem zadržovaných Američanů již brzy jasněji. "Jak všichni vědí, minulá administrativa dlouho žádala o propuštění tří rukojmích ze severokorejského pracovního tábora, ale marně," napsal prezident.

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned!