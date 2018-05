Internetová společnost Twitter ve čtvrtek vyzvala své uživatele, aby zvážili změnu přístupových hesel kvůli počítačové chybě, která hesla vystavila potenciálnímu zneužití. Citlivé údaje byly v důsledku závady shromážděny v nekódovaném textu v jednom z interních počítačů firmy. Není jasné, kolik hesel z celkových více než 330 milionů uživatelů sociální sítě bylo takto shromážděno, uvedla agentura Reuters.

Podle zdroje agentury obeznámeného s problémem šlo o "podstatné" množství hesel, která byla v počítači umístěna v textu srozumitelném komukoli několik měsíců.

Twitter uvedl, že chybu již odstranil a podle jeho interního vyšetřování nebyla odcizena žádná hesla ani je nezneužil žádný ze zaměstnanců.

"Je nám velmi líto, že k tomu došlo," uvedla společnost v prohlášení.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ