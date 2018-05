Zajišťovat dodávky energie solárními panely základně na Měsíci nedává moc smysl. Měsíční noc trvá 14 pozemních dní. Na Marsu zase trpí na prach a u Jupiteru už začínají být sluneční paprsky slabé. NASA proto vyvinula kapesní jaderné reaktory KRUSTY. Mají být schopné zásobovat energií budoucí základny mimo Zemi.

V současnosti se ve vesmíru využívají k získávání energie právě solární panely nebo radioaktivní izotopy. Při jejich rozpadu vzniká teplo. V malých jaderných reaktorech ale probíhá přímo štěpná reakce, konkrétně NASA využívá uran 235. Jádro reaktoru je oproti svým příbuzným v jaderných elektrárnách skutečně kapesní. Není větší než role toaletního papíru.

Reaktor podle vědců z NASA dokáže dodávat 10 kilowattů energie po dobu deseti let. To by stačilo k napájení několika domů. Čtyři takové reaktory by měly být schopné napájet měsíční základnu.

Zdroje jaderné energie jsou často kritizovány kvůli hrozbě úniku radiace během nehod či poruch. Přesto zůstávají nejefektivnějším, lehkým a dlouhodobým zdrojem energie, což je důležité ve chvíli, kdy vynést těžký náklad na orbitu není zrovna levná záležitost. Kilogram vyjde na desítky tisíc dolarů.

Vědci z NASA provedli úspěšně zátěžové testy, aby zajistili, že reaktor bude bezpečně fungovat i v případě poruchy nebo vynuceného vypnutí.

Podle serveru Quartz jsou v současnosti na oběžné dráze desítky družic, které experimentovaly s jaderným pohonem. Jde o relikt studené války. Spojené státy vypustily jednu, zatímco Sovětský svaz desítky. Žádná z nich nebyla schopná vyrábět energii potřebnou pro dlouhý pobyt ve vesmíru.

Jedna z družic spadla na sever Kanady, což vedlo k radioaktivní kontaminaci, zatímco jiná vypustila jadernou kapalinu, která stále pluje na oběžné dráze.