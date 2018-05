Při útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru bylo použito větší množství nervově paralytického jedu novičok.

Podle šéfa Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) mohlo jít o 50 až 100 gramů, přičemž pro laboratorní účely se vyrábí výrazně méně, informoval deník The New York Times. Jeden ze spoluautorů novičoku tvrdí, že zmíněné množství této látky by způsobilo smrt velkého počtu lidí, uvedla v pátek agentura RIA Novosti.

"Aniž bych znal přesné množství, bylo mi řečeno, že mohlo jít o 50 až 100 gramů, což je více, než je potřeba pro výzkumné aktivity," řekl newyorskému deníku šéf OPCW Ahmet Üzümcü s odkazem na zkoumání místa útoku pracovníky organizace. Pro laboratorní výzkum se podle něho používá nejvýše desetina zmíněného rozpětí.

V britském Salisbury, kde se útok na Skripalovy začátkem března odehrál, byl podle expertů organizace použit jed v kapalném skupenství. Podle Británie je za útok odpovědná Moskva, která to však odmítá a tvrdí, že tuto látku vyráběly i některé další země včetně Česka. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil, že se jed v malém množství vyráběl i v ČR, podle dřívějších vyjádření znalců to však mohlo být jedině pro laboratorní účely a v jednotkách gramů.

Jeden ze spoluautorů látky označované jako novičok v pátek s tvrzením šéfa OPCW polemizoval. Použití 50 až 100 gramů tohoto jedu by mohlo úplně vyhladit Salibury, upozornil podle agentury RIA Novosti Leonid Rink. "To je nějaký zlý sen. Salisbury by z takového množství celý vymřel. To je bojové množství. Ani nevím, kolik lidí by se takovou dávkou dalo zabít," řekl.

