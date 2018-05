Sebastian Coe podle svých slov nikdy není unaven. Protože je atlet. O víkendu byl někdejší slavný závodník úspěšný v bězích na 800 či 1500 metrů a dnes šéf Mezinárodní atletické federace na pozvání pořadatelů pražského maratonu v metropoli Česka. Při té příležitosti poskytl HN exkluzivní rozhovor.

V neděli ráno slavnostně odstartoval závod, odpoledne bylo pak jeho hlavní starostí to, kde by se mohl dívat na zápas anglické fotbalové ligy mezi jeho Chelsea a Liverpoolem. Coe je po desetiletí obrovským fanouškem londýnského klubu, zasedá zároveň v jeho správní radě.

Aby toho nebylo málo, sedí ještě ve vedení stáje formule 1 McLaren.

Posledních pár týdnů bylo ale i na Coeovy poměry celkem divokých. "Byl jsem v Austrálii na hrách Commonwealthu, pak v Karibiku, v Izraeli, v Hongkongu, v Kataru, v Berlíně, teď v Praze," vypočítává a poznamenává, že aspoň prý při cestách v letadle má čas na čtení. "Vždy mám rozečtené dvě věci. Teď momentálně je to Nevinný od Iana McEwana a Uspořádání světa od Henryho Kissingera. Hodně číst znamená také lépe psát. Inspiruji se četbou pro své projevy."

Nebáli jsme se říci, kdo je žena

V křesle šéfa Mezinárodní atletické federace (IAAF) musí Coe řešit i témata, která mají širší společenský přesah. Ať už jde o systematický doping v ruském sportu, kvůli němuž je Rusko stále zatím vyloučeno z mezinárodních atletických akcí, nebo třeba čerstvé kontroverzní téma kolem toho, která žena atletka je federací vlastně vnímána jako žena.

Před pár dny IAAF uvedla, že od listopadu zavede nové pravidlo, v rámci nějž bude ženské závodnice v bězích na tratích od 400 po 1500 metrů testovat na hladinu testosteronu v těle (povolena bude úroveň do 5 nanomolů na litr, v případě vyšších hodnot je možné je snížit užitím léků).

V posledních letech se stávalo, že vítězily zejména ženy s viditelnými mužskými rysy, se zřejmou vyšší hladinou testosteronu. Zosobněním tohoto problému se stala Jihoafričanka Caster Semenyaová.

Od roku 2011 přitom už podobné pravidlo platilo. V roce 2015 jej ale Sportovní arbitrážní soud CAS zrušil s tím, že IAAF nemá důkazy, že by výkony s hladinou testosteronu nějak souvisely. "Nyní máme nové důkazy, které jsou výsledkem několikaletého vědeckého zkoumání," tvrdí Coe. A není to podle něj téma jen pro atletiku. "I jiné sporty s tím budou muset nějak naložit. My měli to sebevědomí to udělat, stojíme si za tím. Samozřejmě jsme připraveni na diskusi a čekáme ji."

Sebastian Coe (61) Rodák z Londýna vystudoval ekonomii a historii na univerzitě v Loughborough. Se závodní atletikou začal ve 12 letech v Sheffieldu. V letech 1980 (LOH Moskva) a 1984 (LOH Los Angeles) získal vždy zlato na 1500 m a stříbro na 800 m. Po konci kariéry se věnoval politice a sportovní diplomacii. Od roku 2015 je šéfem Mezinárodní atletické federace (IAAF). Je podruhé ženatý, má čtyři děti.

Co se přizvání Ruska k mezinárodním soutěžím týče, tady je situace zatím na mrtvém bodě. "Ruská antidopingová agentura má dána všechna kritéria toho, jak se reformovat, abychom ji uznali. Až je splní, Rusko se znovu stane účastnickou zemí všech akcí," poznamenává Coe.

Přesto Coe o obou zmíněných kauzách hovoří z pohledu prezidenta IAAF jako o detailech."Máme mnohem širší a principiálnější agendu a poslání a na to nesmíme i přes řešení jednotlivostí zapomínat," upozorňuje Coe.

"Nesmíme se vidět jen jako řešitelé série problémů," dodává.

Doba podle Coea atletice celkově přeje.

"Asi miliarda lidí na planetě nějakým způsobem běhá. Běh je dílčí součástí nejen všech atletických disciplín, ale v podstatě i všech dalších sportů. A pak jsou tu akce jako například pražský maraton, které ukazují, že celé je to jednak o výkonu, jednak o zábavě a rekreaci. Stačí se podívat na doprovodné běhy podobných akcí, kdy se na ně lidé přihlásí s kočárky nebo svými psy. Toto všechno je skvělé pro komerční využití. A náš úkol v IAAF je být v tom lepší. Umět to lépe zpeněžit," popisuje.

Diamantovou ligu čekají změny

Podle Coea nejde jen o sponzoring ze strany firem, ale vymýšlení projektů s městy, vládami či dalšími institucemi a organizacemi. "Atletika se dá spojit s trendy a důležitými tématy dneška, jako je zdravý životní styl, ekologie. Pro naši organizaci s její nedávnou minulostí je pak důležité okolní svět přesvědčovat o tom, že jsme zdravou organizací a že spojení s námi neznamená žádné riziko, že jakékoliv investice kohokoliv budeme umět ochránit."

Coe se do čela IAAF dostal před třemi lety, poté co dosavadní šéf Lamine Diack rezignoval v důsledku podezření z korupčního skandálu. Transparentnosti může pomoci i to, že manažeři nebudou v IAAF zůstávat dlouhá léta. "Určitě v IAAF nebudu sedět dvacet let. Podobné pozice potřebují kyslík," soudí jedenašedesátiletý muž, který se ve světě sportovního managementu osvědčil už coby šéf organizačního výboru letní olympiády v Londýně v roce 2012. Předtím byl aktivním politikem a za konzervativce členem britského parlamentu.

Pod Coeovým dohledem se do budoucna některé zaběhlé atletické akce mají měnit, jiné nové vznikat. Příkladem té první kategorie je Diamantová liga. Každoroční seriál letos čtrnácti prestižních závodů, který minulý týden odstartoval v Kataru, by se měl změnit od roku 2020. "Měli jsme k tomu a budeme mít v nejbližší době hodně schůzek. Dopadne to nejspíš tak, že bude méně pořadatelských měst, tvrdší kritéria na to, jak akce budou vypadat, jak se do nich bude investovat," tvrdí Coe.

To není příliš dobrá zpráva pro Zlatou tretru v Ostravě. O největším atletickém závodě v Česku se spekulovalo, že by se stal součástí Diamantové ligy. Nahrávalo tomu to, že seriál měl dosud tendenci spíše se rozšiřovat do nových míst světa.

Příkladem nové atletiku propagující akce bude pak 6. června den s názvem Run the Sun. "Ve čtyřiadvaceti hodinách, s tím, jak půjde Slunce, uspořádají různá města závod na jednu míli. Začneme v Aucklandu, skončíme ve Vancouveru. Ten den si zaběhají tisíce lidí. Já poběžím asi při akci v olympijském parku v Londýně. Součástí toho dne bude i závod v Praze," popisuje atletická legenda.