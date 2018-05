Americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Podle něj je smlouva neúčinná, neboť nezabránila tomu, aby Teherán pokračoval v úsilí o vyrobení jaderné zbraně. Trump zároveň řekl, že obnoví sankce proti islámské republice, a to na "nejvyšší úrovni".

Na Trumpovo oznámení reagoval íránský prezident Hasan Rúhání. Írán podle něj bude dodržovat mezinárodní jadernou dohodu z roku 2015 i poté, co od ní odstoupí Spojené státy.

Francie, Británie a Německo litují Trumpova oznámení. Uvedl to na Twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj krok ohrozí mezinárodní režim boje proti šíření jaderných zbraní. Francouzský prezident zároveň zopakoval, že Francie bude pracovat na širší dohodě, která pokryje íránské jaderné aktivity, balistický program i regionální aktivity.

Dohoda byla uzavřena v roce 2015 s nejsilnějšími mocnostmi včetně Ruska a Číny a měla do roku 2025 zastavit íránský jaderný program výměnou za zrušení sankcí proti Teheránu.

Trump a jeho poradci ale tvrdí, že Írán dohodu nedodržuje, i když třeba evropští spojenci nebo inspekce OSN říkají opak. Trumpova administrativa trvá hlavně na tom, aby se Írán zavázal nevyvíjet jaderné zbraně a dodržoval přísná omezení na výrobu jaderného paliva i po roce 2030, což je období, které dosavadní smlouva nepokrývala.

Vypovězení dohody nebude mít okamžité následky, i když USA obnoví své sankce dopadající na íránskou centrální banku, prodej íránské ropy nebo firmy, které s Íránem obchodují a mají zároveň aktivity v USA. Na zavedení sankcí je doba zhruba 180 dní, což podle výkladu některých expertů může znamenat, že se Trump a jeho vláda budou snažit tlačit mezinárodní společenství k nové vůči Íránu mnohem tvrdší dohodě.

Očekává se, že sankce ovlivní cenu ropy, která už před Trumpovým rozhodnutím dosahovala ceny 70 dolarů za barel, nejvyšší od roku 2014.

Zejména evropská diplomacie tak stojí před jedním z nejtěžších úkolů, které kdy měla. Na evropských diplomatech nyní bude, aby přesvědčili Teherán, že nemá smysl obnovovat jaderný program. A pokusit se rychle dojednat novou dohodu, která uspokojí Trumpa i Íránce, kteří tento týden vysílají smíšené signály, pokud jde o jejich reakci na Trumpovo rozhodnutí.

Za ním jsou noví členové Trumpovy administrativy, ministr zahraničí Mike Pompeo a John Bolton, národněbezpečnostní poradce.

Evropa se snažila Trumpa přesvědčit, aby toto rozhodnutí nedělal. Po francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německé kancléřce Angele Merkelové byl tento týden ve Washingtonu britský ministr zahraničí Boris Johnson. "Dohoda s Íránem má své slabiny, ale ty se dají vyřešit," vzkázal Johnson Američanům v článku pro deník New York Times.

Evropané mají řadu důvodů zabránit vyhrocení situace na Blízkém východě: mohla by přijít další vlna uprchlíků. Zkomplikoval by se dovoz ropy a plynu, na nichž je unie závislejší než Spojené státy. Zastavily by se slibné obchody, které evropské státy po roce 2015 začaly v Íránu dojednávat.

Slabiny se dají vyřešit

Třem státům hrajícím klíčovou roli v íránské dohodě, Francii, Německu a Velké Británii, se nepodařilo v polovině dubna prosadit v Evropské unii verzi sankcí, která by vyšla vstříc Trumpovi a zároveň příliš nenaštvala Íránce. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová obhajuje unijní názor, že íránská aktivita v regionu či jeho raketový program by se daly řešit mimo rámec dohody z roku 2015.

A Íránci ústy prezidenta Hasana Rúháního na počátku týdne uvedli, že se americkými sankcemi nenechají oslabit. Ministerstvo zahraničí dodalo, že Teherán smlouvu z roku 2015 neporuší jako první a že USA zaplatí za případné zavedení dalších sankcí "vysokou cenu".

Šíitský Írán provádí stále ostřejší zahraniční politiku v celém re­gionu Blízkého východu. Podporuje například syrský režim Bašára Asada nebo libanonský Hizballáh, který v neděli získal nadpoloviční většinu křesel v parlamentních volbách, konajících se v této rozdělené zemi poprvé po devíti letech.

Ekonomická motivace?

Evropané spolu s Ruskem a Čínou se nyní budou snažit přesvědčit Teherán, že se vyplatí i nadále dodržovat závazky vyplývající ze smlouvy, a tudíž nevyvíjet jaderné zbraně. Evropa může nabídnout především ekonomické úlevy, na což by Írán mohl slyšet. V ulicích íránských měst se nyní znovu protestuje kvůli špatné hospodářské situaci.

Nejvíce íránské ropy nakupují Čína, Indie a Jižní Korea, ale jsou to právě obchodní vztahy s Evropskou unií, od nichž si Evropané i Íránci nejvíce slibují. Z unijních zemí jsou nyní největšími íránskými obchodními partnery Itálie, Francie, Německo, Španělsko a Nizozemsko.

V roce 2015 země Evropské unie dovážely z Íránu zboží v hodnotě 1,3 miliardy eur, loni to bylo za 10,1 miliardy. Unijní vývoz do Íránu se za toto období téměř zdvojnásobil. Vzrostl i obchod se službami.

Evropské energetické firmy láká íránská ropa i íránský plyn. Například francouzský Total slíbil na rozvoj těžby plynu v Íránu investovat miliardu dolarů. Evropské průmyslové firmy zase láká íránský trh, kde se po letech sankcí nedostává všeho.

Naštvaní Íránci

Evropané nejspíš mají šanci Teherán přesvědčit. Po vlně sociálně motivovaných nepokojů Íránců koncem loňského roku se podle deníku Wall Street Journal opět objevují protesty kvůli nízkým nebo nevyplaceným mzdám, inflaci a nesplněným ekonomickým slibům, které plynou z jaderné dohody. Běžní Íránci příliš necítí, že by se jejich hospodářská situace po zrušení sankcí před dvěma lety nějak zásadně zlepšila.

Ellie Geranmayehová z think-tanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy na základě anonymních rozhovorů s íránskými experty tvrdí, že Teherán ztrácí s Evropany trpělivost. Íránci se bojí, že Evropané bez Američanů nebudou schopni jejich zemi zajistit slibované obchodní a další podmínky. Íránská rétorika přitvrdila i kvůli tomu, co podle Geranmayehové jeden z dotázaných íránských expertů popsal jako "evropské usmiřování jako odměna tomu, kdo smlouvu poruší na účet Íránu".