Trojice Američanů propuštěných Severní Koreou dorazila ve čtvrtek do Spojených států společně se šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem. Na základně Andrews poblíž Washingtonu je přivítal prezident Donald Trump s chotí Melanií. Šéf Bílého domu potvrdil, že Pompeo dojednal termín a místo jeho setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, podrobnosti však nesdělil.

"Jsou to skvělí lidé a tohle je pro ně významný okamžik... Rádi bychom poděkovali Kim Čong-unovi," prohlásil Trump po příletu trojice, která byla podle něho propuštěna díky zlepšování vzájemných vztahů, jehož cílem je podle Trumpa Korejský poloostrov bez jaderných zbraní. Uvedl také že tomu, že se propuštění podaří, zpočátku příliš nevěřil. Pokud ale jde o spekulace kolem případného stažení amerických vojáků z Jižní Koreje, podle šéfa Bílého domu nebude během jednání s Kimem "nic takového na stole". Trump ale připustil, že by v příhodném okamžiku přivítal, kdyby mohl peníze vynaložené na armádní výsadek USA v Jižní Koreji ušetřit.

Deset let nucených prací za "rozvracení komunistického režimu a špionáž" si odpykával 62letý americký misionář Kim Tong-čchol. Severokorejci tvrdí, že u něj našli USB disk s tajnými informacemi, které se měl pokusit ukrást. Devětapadesátiletý Kim Sang-tuk, rovněž známý pod jménem Tony Kim, jenž strávil měsíc výukou účetnictví na Univerzitě vědy a technologie v Pchjongjangu, byl loni odsouzen na 15 let za "protistátní aktivity a pokus svrhnout vládu". Stejným obviněním čelil i 55letý Kim Hak-song.

Vězni už ve středu poděkovali Trumpovi za to, že se zasadil o jejich propuštění. Jejich děkovnou řeč zveřejnilo americké ministerstvo zahraničí. "Chtěli bychom vyjádřit naši velikou vděčnost vládě Spojených států, prezidentu Trumpovi, šéfovi diplomacie Pompeovi a občanům Spojených států za to, že nás přivedli domů. Děkujeme Bohu a našim rodinám a přátelům, kteří se modlili za nás a za náš návrat. Bůh žehnej Americe, největšímu národu na světě." Po příjezdu byli odvezeni do vojenské nemocnice Waltera Reeda, aby se podrobili lékářskému vyšetření.

"Je to jako sen a my jsme velmi, velmi šťastni," řekl novinářům prostřednictvím tlumočnice Kim Tong-čchul. "Zacházeli s námi mnoha různými způsoby. Pokud jde o mě, musel jsem vykonávat spoustu tvrdé práce, ale když jsem onemocněl, poskytli mi péči," popsal dvaašedesátiletý misionář podmínky v KLDR.

Vojenský letoun se všemi třemi bývalými vězni dosedl na plochu vojenské základny ve 2:45 místního času (8:45 SELČ). Podle televizních záběrů z přistání dorazili do vlasti v dobrém fyzickém stavu.

Informaci o přemístění tří Američanů z pracovního tábora do hotelu na předměstí Pchjongjangu minulou středu přinesla jihokorejská média s odvoláním na aktivistu, který disponuje kontakty v Severní Koreji.

Prezident, který dorazil na uvítání navzdory pokročilé noční hodině, poznamenal, že záběry z příletu se stanou nejsledovanějším nočním vysíláním za dlouhou dobu. Schůzka s Kimem bude pro něho dosud nejvýznamnějším zahraničněpolitickým počinem a podle komentátorů Trump dnešní přivítání pojal jako mediální show s cílem zdůraznit své zásluhy na vývoji v KLDR.

Severokorejský režim už v minulosti věznil několik Američanů. Nechvalně proslulý je případ studenta Otto Warmbiera, který zemřel loni v červnu pravděpodobně na následky mučení. Jeho mozek byl po nenávratně dlouhou dobu bez přísunu kyslíku, navíc pak severokorejské úřady otálely s vydáním zřejmě proto, aby z kůže zmizely stopy škrcení a dušení. Jisté to však není, student zemřel krátce po návratu do vlasti, dříve než stihl vypovědět svůj příběh. Režim ho propustil z "humanitárních důvodů".

Warmbier byl odsouzen k 15 letům těžké práce poté, co se pokusil z hotelu odnést na památku propagandistický plakát. Během toho ho Severokorejci spatřili a zatkli. Podle nich plakát ukradl z části hotelu, která je pro turisty nepřístupná.

KLDR Warmbiera vrátila v kómatu a tvrdila, že student ve vězení onemocněl botulismem, což je závažná paralyzující nemoc způsobená otravou, která může zapříčinit smrt, zablokuje totiž funkci nervů a vede k postupnému ochrnutí svalstva, včetně dýchacího, a smrti udušením za plného vědomí, neboť to společně s citlivostí zůstává nepozměněno. Když mu prý byla podána uspávací pilulka, upadl do kómatu, z něhož se pak neprobral.

Lékaři z nemocnice v Ohiu, kde Warmbier ležel, ale uvedli, že pacient měl těžce poškozený mozek a nejevil příznaky onemocnění botulismem. Warmbier utrpěl "značnou ztrátu mozkové tkáně ve všech částech mozku", prohlásil lékař Daniel Kanter. Podle lékařů byl Warmbier v bdělém stavu, ale nereagoval na okolí.

Dle vyjádření jeho rodičů, kteří jej vyzvedávali z letadla, měl jejich syn nepřítomný pohled, nelidsky křičel, měl oholenou hlavu, vytržené přední zuby, byl slepý a hluchý a také měl na chodidle velikou řeznou ránu starou několik měsíců.

Dalším známým vězněm je i korejsko-americký misionář Kenneth Bae, který své zážitky otiskl v knize Nezapomenutý: Pravdivý příběh mého uvěznění v Severní Koreji. Popsal v ní psychické mučení i tvrdou práci, ke které byl odsouzen.

Kenneth Bae byl v KLDR několikrát. Při jeho poslední cestě v roce 2012 ho zadržela tamní policie a našla u něj pevný disk s křesťanským materiálem. Soud ho za "nepřátelské činy vůči republice" poslal na 15 let těžkých prací. Také jeho režim propustil poté, co se jeho zdravotní stav vážně zhoršil.