Po rozhodnutí Spojených států vypovědět jadernou smlouvu s Íránem jsou evropské státy ve své snaze dohodu zachránit bezmocné. Ve čtvrtek to řekl vysoký velitel íránských elitních revolučních gard Hosejn Salámí. Evropa podle něj nemůže v případě jaderné smlouvy jednat nezávisle.

Íránský generál komentoval úterní rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa vypovědět jadernou smlouvu, kterou v roce 2015 s Teheránem uzavřelo šest světových mocností včetně Spojených států. Írán se v ní zavázal pozastavit svůj jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Evropské státy po rozhodnutí Bílého domu daly najevo zájem dohodu zachovat a vyzvaly Írán, aby její ustanovení dál plnil.

Nepřátelé Íránu podle Salámího neusilují o válečný střet. "Chtějí naši zemi zahnat do kouta s pomocí hospodářské izolace. Jediným receptem je zde odpor, nikoli diplomacie," citovala Salámího agentura Fars.

Vrchní velitel revoluční gard Mohammad Alí Džafarí už ve středu prohlásil, že Evropané jsou svázáni se Spojenými státy a nemohou se rozhodovat nezávisle. "Je jasné, že se Evropané nemohou nezávisle rozhodovat a že jsou spojeni s Amerikou. Osud íránské dohody je jasný," prohlásil Džafarí.

Pochyby o schopnosti Evropanů zachovat dohodu při životě vyjádřil ve středu v rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem i íránský prezident Hasan Rúhání. "V nynější situaci má Evropa jen velmi omezenou možnost, jak smlouvu zachovat. Musí co nejrychleji vyjasnit své stanovisko a upřesnit a oznámit své záměry ohledně vlastních závazků," citovala prezidenta íránská agentura ISNA.

Sálámí už vstoupil do podvědomí veřejnosti poté, co v roce 2014 prohlásil, že je íránská armáda připravená zničit každý bod, který ovládá "izraelský sionistický režim". Podle něj to je možné díky síle, která je íránské armádě dána islámem. Slova o tom, že bude Izrael zničen, jsou představiteli Íránu používána zcela běžně, Salámího výrok byl už však poměrně agresivní.

V úterý Salámí oznámil, že Írán se nebojí žádného útoku ani sankcí ze strany Spojených států. Opět zmínil, že jeho nepřáteli jsou USA, "sionistický režim" (Izrael) a jejich spojenci, kteří by měli vědět, že je jeho země připravená na ty nejhorší možné scénáře a hrozby.