Když se politik vyfotí s buldozerem, chce tím naznačit, že ve své zemi hodlá řadu věcí změnit. Selfie s tímto strojem si na svůj Twitter pověsil lídr italské Ligy, dříve známé jako Liga severu, Matteo Salvini. "Pracujeme pro vás," vzkázal Italům.

V Itálii se chystají převzít moc dvě populistické strany, Hnutí pěti hvězd a Liga. Jednají o sestavení společné vlády a mají v plánu například zvrátit penzijní reformu nebo zavést nové dávky pro chudé. Evropská unie pro ně ale není prioritou, přestože ještě nedávno hlásaly nutnost italského odchodu z eurozóny i z EU.

Obě strany by měly nejpozději v pondělí představit svého kandidáta na post premiéra. V parlamentu mají pohodlnou většinu mandátů nutnou k tomu, aby vznik své společné vlády prosadily.

Hnutí pěti hvězd a Liga kritizují hlavně penzijní reformu z roku 2011, která například zvýšila hranici pro odchod do důchodu na 67 let. V programu mají její úplné zrušení. Podle prakticky všech ekonomů to je hodně špatný nápad. Italský rozpočet by přišel zhruba o 20 miliard eur ročně, tedy o víc než půl bilionu korun, odhaduje Tito Boeri, šéf italské státní důchodové pojišťovny. "Podle mě udělají jen drobné změny, ale reformu nezruší, protože by to bylo šílenství, na které nemají peníze," tvrdí o budoucích krocích Hnutí pěti hvězd a Ligy Riccardo Puglisi z univerzity v Pavii.

Hnutí pěti a hvězd chce prosadit zavedení základního nepodmíněného příjmu pro chudší Italy. Liga má zase v programu rovnou daň ve výši 15 procent. Obě opatření by stály desítky miliard eur, a to za situace, kdy má Itálie v poměru k hrubému domácímu produktu druhý nejvyšší státní dluh v EU hned po Řecku. Ani jedna ze stran věrohodně nevysvětlila, jak by chtěla své plány financovat.

Lídři obou uskupení, Luigi Di Maio za Hnutí a Matteo Salvini za Ligu, se už domluvily, že v programu nové vlády bude jak snížení daní, tak zavedení základního příjmu. Detaily oznámí příští týden.

Obě strany chtějí taky co nejvíc omezit počty migrantů, kteří do Itálie připlouvají z Libye. To se už do značné míry podařilo současné italské vládě levého středu. Hnutí pěti hvězd a Liga v tom chtějí pokračovat. Podporují taky o co nejrychlejší vyhoštění těch migrantů, kteří nemají nárok na azyl. I to bylo jedním z cílů minulého kabinetu, vyhošťování ale jde velmi pomalu. Jedním z důvodů je fakt, že státy, odkud migranti pocházejí, je často nechtějí přijímat zpět.

Hnutí pěti hvězd i Liga kromě toho požadují, aby velkou většinu migrantů od Itálie automaticky převzaly ostatní země EU včetně Česka. Obě země chtějí takto přerozdělovat i ty běžence, kteří nemají nárok na azyl.

Lídři obou stran jinak Evropskou unii vůbec nezmiňují mezi prioritami své pravděpodobné budoucí vlády. Dříve tvrdily, že Itálii škodí společná měna euro. Chtěly vypsat referendum o tom, aby se země vrátila ke své dřívější měně liře.

Před březnovými volbami ale obě strany, především Hnutí pěti hvězd, z kritiky EU hodně ubraly a vzdaly se požadavku na vypsání referenda. "Tyto strany si moc dobře uvědomují, že by pro Itálii byl odchod z EU i z eurozóny katastrofou," tvrdí Martin Mejstřík, odborník na Itálii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Očekává proto, že nová vláda hlavně vystupňuje slovní kritiku "Bruselu", aby uspokojila své domácí příznivce.

Případný vysoký nárůst schodku italského rozpočtu kvůli plánům nové vlády na utrácení ale může přivodit konflikt s Evropskou komisí a ostatními zeměmi EU. Liga otevřeně prohlašuje, že nehodlá respektovat tříprocentní hranici pro maximální povolený schodek státního rozpočtu.

Hnutí pěti hvězd a Liga se na sestavení společné vlády dohodly víc než dva měsíce po italských volbách. Hnutí z nich vyšlo jako nejsilnější strana se ziskem téměř třetiny hlasů. Liga je zase nejsilnější součástí středopravicové koalice, ve které je kromě ní několik dalších stran, včetně Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.

Právě budoucí role Berlusconiho vznik nové vlády dlouho blokovala. Hnutí pěti hvězd s ním nechtělo mít nicspolečného. Berlusconi je "absolutní zlo", prohlašoval Alessandro Di Battista, jeden z lídrů Hnutí s odkazem na to, že Berlusconi je řadou Italů vnímán jako symbol korupce a klientelismu.

Liga se ale svého koaličního spojence odmítala vzdát. Nakonec se podařilo najít kompromis – Berlusconiho strana sice nebude hlasovat pro důvěru nové vládě, nevylučuje ale, že v Parlamentu podpoří některé jednotlivé zákony, se kterými kabinet přijde.