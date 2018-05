Z Kennedyho střediska na Floridě v pátek odstartovala nová verze rakety Falcon 9 americké společnosti SpaceX. Informovala o tom agentura AFP. Nová verze rakety, označovaná jako Block 5, má plně otevřít možnosti opětovného využívání prvních raketových stupňů. SpaceX chce tuto verzi také používat pro lety s lidskou posádkou. V pátek raketa vynesla do kosmu první bangladéšský satelit.

SpaceX při dosavadních startech již úspěšně vyzkoušela opětovné použití prvního raketového stupně, ten však společnost nepoužila pro let do kosmu více než dvakrát. Konečná verze rakety v recyklaci prvního stupně ale přináší zásadní změny, neboť životní cyklus je ve variantě Block 5 předpokládán na sto startů, což cesty do kosmu zlevní.

SpaceX navíc k verzi Block 5 uvádí, že první stupeň bude k opětovnému použití připraven do 48 hodin od předchozího letu a že rozsáhlejší oprava prvního nosného stupně bude vyžadována vždy až po deseti startech.

Block 5 oproti předchozí verzi přináší řadu dalších vylepšení, mimo jiné zvýšení tahu motorů, nová titanová roštová kormidla či nové přistávací nohy, které se po dosednutí opět zatáhnou, takže se nebudou muset odmontovávat jako doposud.