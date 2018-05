Milánský soud zrušil šestiletý zákaz výkonu veřejných funkcí, který v roce 2013 z komor parlamentu vyloučil Silvia Berlusconiho. Kontroverzní politik a podnikatel byl tehdy pravomocně odsouzen za daňové úniky. Bývalý premiér a šéf strany Vzhůru, Itálie (FI) může znovu kandidovat. O pátečním rozhodnutí soudu informoval v sobotu list Corriere della Sera. Podle agentury Reuters soud zkrátil zákaz o rok s ohledem na "dobré chování".

"Pět let bezpráví konečně skončilo. Berlusconi může znovu kandidovat," uvedla FI v prohlášení. Berlusconi vedl italskou pravici 25 let. V roce 2013 byl pravomocně odsouzen za daňové úniky ke čtyřem letům vězení, trest se mu ale zkrátil na rok díky amnestii. Politik nakonec uspěl s žádostí, aby trest mohl odsloužit vykonáním veřejně prospěšných prací a docházel jednou týdně na čtyři hodiny do domova pro seniory u Milána.

K rozhodnutí soudu došlo tři dny poté, co Berlusconi svolil k tomu, aby jeho partner ze středopravé koalice Matteo Salvini, šéf protiimigrantské a euroskeptické Ligy, jednal o zformování vlády s protestním Hnutím pěti hvězd (M5S).

Během předchozích deseti týdnů to byla právě osoba kontroverzního mediálního magnáta, jež bránila koalici pravého středu s M5S. Několikanásobný expremiér totiž ztělesňuje praktiky zavedených politických elit, proti nimž se protestní hnutí M5S vymezuje.

Třebaže 81letý Berlusconi nemohl za svou stranu v březnových volbách kandidovat, v případě předčasných voleb, o nichž prezident ještě tento týden uvažoval, mu už jeho příznivci mohou hlas odevzdat.

"Berlusconi má 12 nebo 13 (politických) životů, je to kočka na druhou," konstatoval před volbami bývalý šéf Demokratické strany Matteo Renzi.

Kajman, jak mimo jiné milánského podnikatele a politika přezdívají, se proti rozhodnutí soudu z roku 2013 odvolal loni v listopadu u Evropského soudu pro lidská práva.