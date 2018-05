Nejméně 13 mrtvých a přes 40 zraněných si vyžádaly nedělní pumové útoky na tři kostely ve druhém největším indonéském městě Surabaya na ostrově Jáva. Sebevražední útočníci, mezi nimiž byli i děti a mladiství, pocházeli z jedné rodiny, informovala místní policie. Čin, k němuž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát, na místě odsoudil indonéský prezident Joko Widodo i dvě největší indonéské muslimské organizace.

Dva synové ve věku 18 a 16 let použili podle policie při prvním útoku motocykl, matka se dvěma dcerami, starými 12 a devět let, spáchala druhý atentát a otec rodiny nakonec odpálil bombu v autě. Vedle šestičlenné rodiny při útocích zahynulo dalších sedm lidí. Policie informovala, že rodina se do Indonésie vrátila ze Sýrie. K činu se sice prostřednictvím své propagandistické agentury Amak přihlásil IS, v prohlášení ale uvedl, že útočníci byli tři, a nezmínil účast dětí.

Terčem prvního útoku byl římskokatolický kostel Panny Marie, kde zahynuli nejméně čtyři lidé, včetně dvou předpokládaných sebevražedných atentátníků. "Spatřil jsem dva muže na motocyklu, kteří vjeli do areálu kostela. Jeden měl černé kalhoty, druhý batoh. Krátce poté se ozvala exploze," řekl agentuře AP pouliční prodavač. V momentě výbuchu stál u kostela a tlaková vlna jej odmrštila o několik metrů dál.

Před druhou explozí, k níž došlo o několik minut později, vnikla do dalšího křesťanského kostela zahalená žena, která nesla dvě tašky a doprovázely ji dvě děti. "Nejprve ji policisté nechtěli do kostela pustit, žena je ale ignorovala a prorazila si cestu dovnitř. Znenadání objala nějakého civilistu a nastal výbuch," popsal atentát jeden ze svědků.

Třetí útok mířil na kostel letniční církve ve městě. Podle policie zde na parkovišti vybuchla bomba v autě, kde poté shořely desítky motocyklů.

Indonéská televize odvysílala záběry na trosky rozptýlené kolem jednoho ze zasažených kostelů a na další kostel v plamenech. "Úřady se snaží identifikovat oběti," uvedl policejní mluvčí Frans Barung Mangera.

Indonésie je zemí s největší muslimskou populací na světě. Devadesát procent z 240 milionů obyvatel země se hlásí k islámu, který ale většina z nich praktikuje v umírněné formě.

Malé teroristické skupiny, které dříve útočily na stát a cizince, byly převážně rozpuštěny. Indonéské úřady se však obávají nárůstu extremismu vedeného stoupenci Islámského státu v jihovýchodní Asii. IS má podle indonéských úřadů v Indonésii přes 1200 přívrženců.