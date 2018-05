Za posledních šest měsíců se více než zdvojnásobila energetická stopa bitcoinů. A podle nové studie nizozemského ekonoma Alexe de Vriese se dá očekávat, že se do konce roku zdvojnásobí znovu. V tu chvíli by bitcoin spotřeboval 0,5 procenta světové elektřiny, což je pro porovnání přibližně stejně jako Nizozemsko. Informoval o tom ve čtvrtek web Grist.org.

Pokud by se s těžením bitcoinu tímto tempem pokračovalo, mohla by tato kryptoměna na konci příštího roku spotřebovat asi 1,8 procenta elektřiny na celém světě. To je více, než současná celosvětová produkce všech solárních panelů dohromady. Obhájci bitcoinu ovšem namítají, že přestože pravděpodobně bitcoiny budou v blízké spotřebovávat 8,27 terawatthodin za rok, je to pouze osmina toho, co spotřebují americká datová střediska a pouze asi padesátina spotřeby celých Spojených států amerických. Navíc podle nich bitcoin nebude dále růst stejným tempem.

Pokud ale energetická stopa bitcoinu bude růst stejným tempem, kterým rostla letos, tedy o 20 % za měsíc, bude bitcoin už v lednu 2021 čerpat stejně elektřiny jako nyní celý svět.

V tuto chvíli popularita bitcoinu roste. Stala se z něj oblíbená investice spekulantů a z tohoto důvodu se jeho cena rychle mění. Za posledních deset měsíců stoupla na desetinásobek, poté spadla o 75 % a následně se zase zdvojnásobila. Bitcoin je pro veřejnost v současnosti známý především jako rychlá cesta k bohatství skrz virtuální měnu, ale jeho těžení může mít následky pro skutečný svět. Bitcoiny se totiž musí těžit.

K těžení bitcoinů je potřeba celosvětově propojená síť počítačů, které řeší složité matematické úlohy, díky tomuto procesu je kryptoměna nepadělatelná. Nevýhoda tohoto procesu však spočívá v tom, že se musí neustále zvyšovat výpočetní kapacita a v důsledku toho právě i spotřeba elektřiny, což zatím nemá řešení. Jediná transakce totiž vyčerpá tolik energie jako jedna americká domácnost za měsíc.

Katastrofický scénář se ale nedá očekávat, je pravděpodobné, že se kryptoměny v blízké době stanou obětí vládních regulací. Jenže sám de Vries ve své studii upozorňuje, že jeho odhady nepočítají s tajnými a ilegálnímí těžbami. Je tedy možné, že problém energetické stopy bitcoinu je ještě rozsáhlejší.