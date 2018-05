Německá kancléřka Angela Merkelová je první západní političkou, která se setká s Vladimirem Putinem od okamžiku, kdy se počtvrté stal ruským prezidentem. Na pořadu jednání bude především situace v Sýrii, na východě Ukrajiny a kolem íránského jaderného programu. „Nemůžeme ale vyloučit, že řeč bude i o jiných tématech,“ řekl před setkáním v Soči Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

V rozhovoru před cestou řekla Angela Merkelová německým médiím, že chce s Vladimirem Putinem hovořit o íránské jaderné dohodě. Americký prezident Donald Trump totiž vyhrožuje sankcemi evropským společnostem, které budou s Íránem obchodovat. Německé firmy shodou okolností patří mezi největší investory v Íránu.

Kancléřka Merkelová se také při nedávné návštěvě Washingtonu neshodla s Donaldem Trumpem ohledně projektu plynovodu Nord Stream 2, který má vést po dně Baltského moře. Podle informací listu Wall Street Journal americký prezident žádal Merkelovou, aby projekt přestala podporovat. Výměnou jí nabízel zahájit jednání o nové obchodní smlouvě mezi USA a Evropskou unií.

Pro Německo a hlavně jeho energetické firmy je plynovod ale výhodný, dělá z Německa hlavní hub pro prodej ruského zemního plynu. Angela Merkelová ale odmítá, že by tím házela přes palubu východoevropské státy, z čehož ji obviňuje hlavně Varšava. Berlín by chtěl s Ruskem dohodnout garantované množství plynu, který by i v budoucnu proudil tranzitem přes Ukrajinu.

Moskva totiž již od roku 2014 říká, že po roce 2019, kdy skončí platnost stávajících smluv, nehodlá přes ukrajinskou infrastrukturu žádný plyn posílat. Pro Kyjev by to ale znamenalo ztrátu asi dvou miliard dolarů ročně za tranzitní poplatky. „Chápeme, že takový projekt, jako je Nord Stream 2, má nejenom byznysovou, ale také politickou dimenzi,“ řekla Angela Merkelová minulý měsíc po setkání s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem.

O čem ale lídři Ruska a Německa jednat nebudou, jsou protiruské sankce. Dmitrij Peskov prohlásil, že to nebyla Moskva, kdo sankční válku zahájil, tudíž jí nezbývá než čekat, dokud Západ sankce nezruší. Německá kancléřka Merkelová zase trvá na tom, že pro zrušení sankcí musí dojít k pokroku v řešení situace na východě Ukrajiny. To je ovšem v nedohlednu, naopak u města Avdijivka ve středu opět vypukly těžké boje s oběťmi na životech.

Německá kancléřka není jediným vysokým západním politikem, který se do Ruska chystá. Na petrohradské ekonomické fórum, které se bude konat příští víkend, přijede také francouzský prezident Emmanuel Macron a japonský premiér Šinzó Abe.

