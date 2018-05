V kubánské metropoli Havaně se v pátek krátce po startu z mezinárodního letiště Josého Martího zřítil letoun Boeing 737. Nehoda si vyžádala mnoho obětí, naznačil kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Na palubě stroje, který provozuje místní letecká společnost Cubana de Aviación, bylo 113 lidí. Podle agentury AFP neštěstí přežili nejméně tři lidé, kteří byli převezeni v kritickém stavu do nemocnice. Kubánské úřady však tuto informaci zatím nepotvrdily. Server BBC píše, že zemřelo nejméně sto lidí.

More than 100 people feared dead after a Boeing 737 airliner crashed and exploded near Havana airport, Cuban state media says https://t.co/VwVZvReA7h

Díaz-Canel dorazil na místo neštěstí. Podle serveru Infobae řekl, že to vypadá, že nehoda si vyžádala mnoho obětí. Dodal, že na palubě bylo 104 pasažérů a devět členů posádky.

Mezi cestujícími nebyl nikdo z České republiky, uvedla to Česká televize.

U zříceného letadla zasahují hasiči a záchranáři. Z místa neštěstí nedaleko místní dálnice a střední školy, které je vidět z terminálu letiště, stoupal hustý černý dým.

Letištní zdroje uvedly, že letoun se zřítil nedaleko letištní plochy, napsala AFP. Stroj podle záběrů kolujících na internetu vletěl do lesního porostu a utrpěl vážné škody.

Letadlo mířilo do města Holguín na východě ostrova. Společnost Cubana si stroj pronajala od mexické letecké společnosti Damojh, napsala server Infobae.

Poslední velká nehoda civilního letadla se na Kubě odehrála v listopadu 2010. Při havárii stroje kubánské společnosti Aerocaribbean tehdy za špatného počasí zahynulo všech 68 cestujících, včetně 28 cizinců.

At least three people have survived the Cuba plane crash and are hospitalized in critical condition, state media reports https://t.co/Rkhblz5O5a pic.twitter.com/y9ttmWy1Ge