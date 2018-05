Americký prezident Donald Trump uvažuje o opatřeních, která by snížila dovoz oceli a hliníku z Evropské unie do Spojených států asi o deset procent. Tyto úvahy signalizují, že Bílý dům není spokojen s ústupky, které Evropská unie navrhuje výměnou za získání trvalé výjimky z nových amerických cel na tuto produkci. S odvoláním na činitele Evropské unie obeznámené s jednáním o tom na svých internetových stránkách informoval ekonomický list The Wall Street Journal.

Polská ministryně podnikání a technologií Jadwiga Emilewiczová podle listu uvedla, že Washington navrhuje Bruselu dvě možnosti. První je pevná kvóta ve výši 90 procent loňského dovozu z Evropské unie do Spojených států. Druhou možností je kombinace kvót se cly, která by stejně jako první možnost zajistila desetiprocentní snížení dovozu.

Nová americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března.

Evropská unie je zatím od těchto cel osvobozena, její dočasná výjimka ale již na konci tohoto měsíce vyprší.

Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v úterý uvedla, že Spojené státy výjimku nejspíš neprodlouží. Od června tak podle ní buď začnou platit cla 25 procent na dovoz oceli a deset procent na dovoz hliníku, nebo Spojené státy přijdou ještě "s jiným typem omezujících opatření".

Náměstek českého ministra průmyslu Vladimír Bärtl v úterý v Bruselu řekl, že Evropská komise s podporou členských zemí zamýšlí ještě v květnu udělat co nejvíce, aby očekávané spuštění cel zvrátila.

"V případě, že se to nepodaří, je ještě možné, že se vyjedná způsob, který nebude tím, který by evropské výrobce nejvíce zasáhl," upozornil náměstek. Reakce Bruselu podle něj bude proporční, v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. "A je to jen začátek, komise se i nadále bude snažit ten stav zvrátit, aby se nezvrhl do spirály obchodní války," poznamenal Bärtl.