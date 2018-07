Společnost Facebook má "zcela jasné" důkazy o tom, že Rusko se pokoušelo vměšovat do amerických prezidentských voleb. V rozhovoru pro americký technologický server Recode to ve středu prohlásil šéf společnosti Mark Zuckerberg. Facebook ruské zásahy objevil už v polovině roku 2015 a informoval americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Podle Zuckerberga před volbami útoky prováděla ruská hackerská skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Útočníci prý přitom využívali "tradičních" metod a snažili se ovládnout účty uživatelů Facebooku. V roce 2016 se stejnou cestou ruští hackeři snažili proniknout na servery amerických demokratů i republikánů. Obě politické strany o tom Zuckerbergova firma informovala.

Své poznatky společnost Facebook předala FBI, která "už dospěla mnohem dál, pokud jde o celkový obrázek". Potvrzují to podle Zuckerberga události z minulého týdne, kdy FBI obvinila 12 agentů GRU z odpovědnosti za vměšování do voleb. "To je věc, kterou jsme zjistili," řekl americký podnikatel.

Facebook podle něj vyvinul celý soubor nástrojů, s jejichž pomocí lze bezpečnostní hrozby zjišťovat a zvládat. Zuckerberg v této souvislosti poukázal na ruskou Agenturu pro výzkum internetu, považovanou za původce masivních dezinformačních kampaní. "Jde o koordinované informační operace s cílem šířit dezinformace prostřednictvím sítě falešných účtů," konstatoval.

Firma Facebook se nezaměřuje jen na volební procesy v USA, ale po celém světě - v Mexiku, v Brazílii, v Indii i v zemích Evropské unie. "Bereme svou odpovědnost velmi vážně," řekl Zuckerberg.