Kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Na nedávném uzavřeném setkání, jehož záznam ve čtvrtek unikl do médií, to řekl nizozemský ministr zahraničí Stef Blok.

Člen Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho mimo jiné označil multikulturalismus za zkrachovalý koncept a pobouřil i občany Surinamu, když jejich zemi označil za příklad neúspěchu soužití více etnik. Kritiku si za svá slova Blok vysloužil od opozice i z vlastní strany.

Podle listu De Volkskrant šéf nizozemské diplomacie na uzavřeném setkání s nizozemskými zaměstnanci mezinárodních organizací 10. července hovořil především o migraci a jejím řešení. Uvedl mimo jiné, že se v Evropské unii nikdy nemůže prosadit koncept centrálního rozdělování uprchlíků mezi jednotlivé členské země. "Východoevropané s tím nebudou nikdy souhlasit," řekl Blok s tím, že i kdyby se přece jen podařilo členské státy na východě EU přesvědčit, problém by to nevyřešilo.

Blok: “(…) Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.” (5/6) #zembla pic.twitter.com/XaOGQrQpIJ — ZEMBLA (@ZEMBLA) July 18, 2018

"Projděte se ulicí ve Varšavě nebo v Praze. Tam nechodí vůbec žádní barevní lidé. Ti lidé (migranti) jsou během týdne pryč. Byli by pravděpodobně zbiti," uvedl šéf nizozemské diplomacie a dodal, že cizinci jiné barvy pleti nemají ve východní Evropě žádné vyhlídky na normální život.

Právě ministr Blok v dubnu vyjádřil lítost nad incidentem, při kterém skupina Nizozemců napadla číšníka z restaurace v centru Prahy. Šéf nizozemské diplomacie tehdy uvedl, že se za své spoluobčany, z nichž dva jsou stále v české vazbě, stydí.

Stef Blok ve svém nedávném proslovu kritizoval také koncept multikulturalismu, tedy soužití skupin s různou kulturou v jednom státě. "Jmenujte mi příklad jediné multietnické nebo multikulturní společnosti, kde původní obyvatelstvo stále žije - takže Austrálie a Spojené státy vypadávají, protože původní obyvatelstvo tam bylo vyhlazeno… Neznám takovou," uvedl Blok.

Když z publika zazněl jako příklad mírové multikulturní společnosti bývalá nizozemská kolonie Surinam, označil to Blok za odvážné tvrzení. Jihoamerická země je podle něj ve skutečnosti "failed state", tedy zhroucený stát. "A to má hodně společného s jeho etnickým rozdělením," dodal.

Úspěšným multikulturním státem podle nizozemského ministra zahraničí není ani Singapur, který si migranty dobře vybírá a "nepouští do země chudé". "No, možná na uklízení," dodal Blok.

Na žádost televize Zembla, která jako první Blokovy výroky zveřejnila, o vysvětlení, Blok řekl, že jeho cílem bylo zčásti vyvolat reakci přítomných a vyslechnout si jejich zkušenosti. "Na uzavřeném jednání jsem použil příklady, které by ve veřejné debatě mohly být považovány za špatně vybrané," dodal ministr. V prohlášení později uvedl, že jeho slova byla příliš silná a že lituje, pokud někoho urazila.

Kritiku si Blok za svá slova vysloužil od opozice, z řad vlastních spolustraníků i koaličních partnerů jeho VVD. Podle listu De Volkskrant se za jeho výroky postavila jen protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) kontroverzního politika Geerta Wilderse.