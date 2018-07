Světová letecká doprava je v dobré kondici, což potvrzují i obchody uzavřené na airshow v anglickém Farnborough. Na týden trvajícím aerosalonu, jemuž tradičně dominovala přetahovaná mezi americkým Boeingem a evropským Airbusem, byly oznámeny dohody za 192 miliard dolarů (4,2 bilionu korun). Většina z přibližně 1400 letadel připadá právě na duopol těchto dvou leteckých výrobců, celkem 300 objednávek na menší letouny ale získal i třetí v pořadí Embraer.

Ne všechny smlouvy jsou pevné objednávky. Velmi často jde o opce či dohody, které ještě budou potvrzeny nebo v příštích měsících doladěny. Další nejasnosti pak vždy panují ohledně zveřejněných ceníkových cen letadel. Výrobci dávají aerolinkám a leasingovým společnostem při větších objednávkách množstevní slevy.

Boeing vs. Airbus

V souboji Boeingu a Airbusu byla letos v Anglii úspěšnější americká společnost, která má více objednávek i za letošní první pololetí – 460 proti 206 u Airbusu. Přímo ve Farnborough podepsal Boeing smlouvy na 673 letadel v ceníkových cenách 98 miliard dolarů. Airbus si pak zajistil 431 objednávek za 70 miliard dolarů. Největší zájem byl o úzkotrupé a levnější letouny Boeing 737 Max a jejich evropskou alternativu Airbus A320neo.

Většina nakupujících ve Farnborough byly asijské aerolinky, protože na Asii připadá kvůli rostoucí střední třídě největší růst letecké přepravy. Ta by se měla podle odhadů organizace IATA do roku 2036 celosvětově skoro zdvojnásobit. Letos se očekává, že aerolinky přepraví čtyři miliardy pasažérů.

Potenciálně největším zákazníkem z letošního Farnborough mohou být vietnamské aerolinky VietJet. Rychle rostoucí nízkonákladovky, které létají od roku 2011 po jihovýchodní Asii a v Číně, mají předběžnou dohodu na odběr 100 letadel Boeing 737 Max téměř za 13 miliard dolarů a dalších 50 strojů Airbus A321neo za 6,5 miliardy dolarů. Smlouvy jsou ale jen memoranda a musí se ještě potvrdit.

Největší závazné objednávky udělaly ve Farnborough indické aerolinky Jet Airways, které koupí 75 Boeingů 737 Max. Konkurenční aerolinky Vistara, jež jsou společným podnikem indického holdingu Tata a Singapore Airlines, pak oznámily, že si koupí nebo pronajmou 50 strojů A320neo.

Pro letošní Farnborough bylo typické obrovské množství smluv, u nichž nebyl zveřejněn kupec. To není na podobné airshow, kde se naopak chtějí firmy prezentovat, obvyklé. Podle Erica Schulze, obchodního šéfa Airbusu, který těchto dohod podepsal nejvíce, jsou důvodem obavy z obchodní války mezi USA a Čínou. Předpokládá se, že řada těchto objednávek je spojena s čínským trhem.

Pro Airbus byla letos klíčová objednávka na 34 větších letadel typu A330neo od malajsijské letecké společnosti AirAsia. Tato firma je pro výrobce z Toulouse jedním z největších zákazníků. Spolu s nynější objednávkou budou mít asijské aerolinky celkem 100 těchto letounů. Šéf asijských aerolinek Tony Fernandes letos v únoru veřejně mluvil o možnosti koupě konkurenčních Boeingů 787, což by znamenalo velkou ránu pro výrobní program A330neo, který ještě neběží úplně naplno. První širokotrupá letadla pro dálkové lety dostanou AirAsia koncem roku 2019, což by aerolinkám umožnilo vrátit se opět na trasu do Londýna, kterou musely v roce 2012 opustit kvůli vysokým cenám paliva.

Ve Farnborough prodával i brazilský Embraer, který krátce před airshow uzavřel s Boeingem dohodu o vytvoření společného podniku, kde bude mít Boeing 80 procent. Zatím samostatně brazilská firma uzavřela závaznou objednávku s americkými aerolinkami Republic Airways celkem na 100 letadel Embraer E175 a opci na další stovku kusů. Dalších 25 strojů přibližně pro 80 lidí si objednala americká letecká společnost United Airlines.

Již pod značkou Airbus A220 prodával ve Farnborough středně velké letouny bývalý kanadský Bombardier, který se letos spojil s evropským Airbusem. Celkem 60 strojů si objednal letecký start-up Moxy, který plánuje začít létat od roku 2021. Již před Farnborough udělaly stejně velkou objednávku aerolinky JetBlue, u jejichž vzniku stál rovněž brazilsko-americký podnikatel David Neeleman.

České firmy

Ve Farnborough se představily i firmy z Česka. Výrobce Aero Vodochody získal 22 objednávek a šest opcí na svůj podzvukový cvičný letoun L-39NG, který navazuje na světoznámé stroje Albatros, jichž stále létá několik set.

Zájem o české letouny L-39NG má portugalská společnost Skytech, která si závazně objednala 10 kusů a na dalších šest má opci. Budoucí letku chce nabízet zákazníkům k výcviku nebo ji pronajímat. Dalším zájemcem je americká RSW Aviation, zajišťující výcvik pro vojenské piloty. Američané zatím podepsali s Aerem předběžnou dohodu na dodávku 12 strojů L-39NG. Zájem mají i o šest letounů L-39CW, což je vylepšený Albatros s novými motory Williams a novou avionikou.

Ve Farnborough měl premiéru rovněž výcvikový akrobatický letoun Dart-550, jehož výrobcem je rakouská společnost Diamond. Dodavatelem motorů pro tento letoun je společnost GE Aviation Czech.

