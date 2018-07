Řidiči osobních aut jedoucích v Rakousku po západní dálnici spojující Vídeň a Salcburk (Westautobahn – A1) budou moci více šlápnout na plyn. Ministerstvo dopravy od prvního srpna zvýšilo na dvou úsecích A1 rychlostní limit z dosavadních 130 na 140 kilometrů za hodinu. Zatím "na zkoušku".

Vyšší povolená rychlost se bude ověřovat mezi hornorakouskými městy Haid a Sattledt (32 kilometrů) a dolnorakouskými Melk a Oed (88 kilometrů), a to oběma směry. Podle spolkového ministra dopravy Norberta Hofera (Svobodná strana Rakouska) jde o "pilotní projekt", který bude vyhodnocen, a ministerstvo nejpozději do konce srpna příštího roku rozhodne, zda vyšší rychlost povolí na dalších vybraných úsecích. "Vyšší povolená rychlost by se týkala méně než poloviny naší dálniční sítě," cituje list Der Standard ministra Hofera.

Všechny opoziční strany v Rakousku zkušební projekt ministerstva dopravy kritizují. "Vyšší rychlostní limit poškozuje životní prostředí a je nebezpečný pro cestující," reaguje například Jörg Leichtfried, bývalý ministr dopravy ze Sociálnědemokratické strany Rakouska. V Evropě mohou osobní auta jezdit po dálnicích až stočtyřicítkou jenom ve dvou zemích – Polsku a na nových dálnicích také v Bulharsku, vyplývá z údajů rakouského automotoklubu ÖAMTC.

Ve většině zemí platí rychlostní omezení 130 kilometrů za hodinu, v osmi zemích lze jet maximálně stodvacítkou (například v Belgii, Finsku, Švýcarsku, Srbsku). Rychlost 110 km/hod se musí dodržovat na dálnicích v Albánii, Estonsku a Rusku. Nejpřísnější (100 km/hod) jsou dopravní předpisy v Norsku, Lichtenštejnsku, Lotyšsku, Černé Hoře a na Kypru.

V některých zemích platí přísnější limity podle toho, kolik let má člověk řidičský průkaz. Například v Itálii nesmí řidič s méně než tříletou praxí překročit na dálnici rychlost 110 km/hod, v Estonsku může během dvou prvních let jet nejvýš devadesátkou.

