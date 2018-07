V blízkosti amerického velvyslanectví v Pekingu je hlášen výbuch. Podle čínského listu Global Times policie u ambasády zadržela ženu, která se polila hořlavinou. Deník nicméně upozornil, že není známo, zda spolu oba incidenty souvisejí. Čínské ani americké úřady dosud neoznámily žádné oficiální informace.

Na fotografiích a videích zveřejněných na twitteru je vidět hustý kouř u jednoho ze zaparkovaných vozidel. Na místě zasahuje policie.

Blast heard near U.S. Embassy in China in 'suspected self-immolation' attempt https://t.co/rTi5SqrAKv