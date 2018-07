Zatímco lidé vedou horlivé diskuze o tom, zda jim roboti vezmou práci a zda se jim jednou umělá inteligence nevymkne z rukou, ruský permafrost taje. A v něm čekají na svou druhou šanci bakterie i pravěké viry, které mohou být mnohem větší hrozbou pro lidstvo než nástup robotů. Oživení 40 tisíc let starých červů, tedy dokonce mnohobuněčných organismů, je dalším výstražným znamením. Zároveň ale nabízí i řadu příležitostí.

Extrémně staré hlístice se podařilo najít v hloubce přibližně třiceti metrů. Poté, co byly přemístěny do laboratoře a vystaveny teplotě 20 stupňů, se probudily k životu. Začaly se pohybovat a zároveň i krmit blízkými bakteriemi. Tým ruských a amerických vědců vylučuje, že by mohlo jít o hlístice, jež se do země dostaly v nedávné minulosti. Za posledních sto tisíc let nerozmrzl permafrost více než 1,5 metru do hloubky.