Severní Korea zřejmě vyrábí nové balistické střely, navzdory zlepšujícím se vztahům s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nasvědčují tomu satelitní snímky zaznamenávající aktivitu na místě, kde se tyto střely dříve vyráběly, uvedl s odkazem na nejmenované americké vládní činitele list The Washington Post. Jihokorejské ani čínské zdroje jeho informaci nepotvrdily.

The Washington Post v pondělí citoval americké zdroje, že KLDR zřejmě vyrábí jednu či dvě mezikontinentální balistické střely v zařízení Sanumtong nedaleko Pchjongjangu. Na stejném místě podle listu Severokorejci již dříve vyrobili svou první mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15, která by byla schopna zasáhnout Spojené státy.

