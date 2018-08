Tálibán jedná s afghánskou vládou i zástupci Spojených států o míru, leč dál zabíjí a vraždí. Sebevražedný útočník připravil v neděli ráno o život tři české vojáky. Česká republika tak během mise v Afghánistánu přišla už o třináct mužů.

Útok se odehrál jen týden poté, co se v hotelu v katarském Dauhá setkaly delegace Tálibánu a amerického ministerstva zahraničí. Mluvili o mírové dohodě, která by zahrnovala uznání existence Tálibánu a zároveň by ukončila jeho boj proti vládě.

"Nenazýval bych to mírovými rozhovory, ale jednalo se v pozitivní atmosféře. Dohodli jsme se, že vyřešíme afghánský konflikt dialogem," citovala agentura Reuters jednoho z vyjednávačů Tálibánu.

Nicméně podstatný rozdíl v představách o budoucnosti země zůstává. Vláda v Kábulu i Spojené státy trvají na zachování vojenských základen USA a jejich spojenců v Afghánistánu. Tálibán trvá na odchodu zahraničních vojáků jako na podmínce míru.

Afghánská válka vypadá jako nekončená. Zahraniční vojska jsou v zemi už téměř sedmnáct let. Od konce roku 2001, kdy americko-britské bombardování vyhnalo Tálibán z měst a Al-Káidu ze všech afghánských úkrytů po útocích na New York a Washington z 11. září.

Centrální vláda je ale stále slabá, nedokáže zajistit bezpečnost. Země je rozdělená mezi různé milice, včetně Tálibánu a místní odnože Islámského státu. Výbuchy, únosy, přestřelky a sebevražedné atentáty nemizí, spíše jich přibývá.

Ostatně mezi uprchlíky do Evropy posledních let byli Afghánci třetí nejpočetnější skupinou po Syřanech a Iráčanech. Přestože vojáci USA a dalších zemích NATO se snaží afghánské armádě pomáhat a sami umírají, jako v neděli tři Češi.

Postavit Afghánistán na vlastní nohy a vytvořit z něj znovu životaschopný stát se ale nedaří.