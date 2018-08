Německá policie kvůli bezpečnostní hrozbě evakuuje část jednoho z terminálů na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Informovala o tom agentura DPA.

"Opatření jsou přijímána v oblasti A terminálu 1 na letišti ve Frankfurtu," uvedla policie na twitteru s tím, že ve zmíněné zóně letiště byl pozastaven nástup na lety.

Německý deník Bild s odvoláním na mluvčího policie napsal, že do prostoru za bezpečnostními kontrolami neoprávněně pronikla jistá osoba, která následně zmizela z dohledu.

There was some sort of security breach here at the Frankfurt Airport. We just went through a mass evacuation orchestrated by armed officers and airport security. No flights are boarding or leaving. No one knows what’s going on. They’re just telling everyone to go outside. pic.twitter.com/SNfQzoZ1Py