Pacienti s plicní chorobou, kteří potřebují transplantaci, by v budoucnu nemuseli měsíce nebo roky čekat na vhodný orgán. Lékaři z americké Texaské univerzity v Austinu úspěšně transplantovali uměle vytvořenou plíci několika prasatům. Experiment by se výhledově mohl uplatnit i u léčby lidí.

Američtí lékaři se o podobný úspěch snažili 15 let. Prasata, která v předchozích pokusech dostala plíci vytvořenou v laboratoři z prasečích buněk a proteinů, ovšem vydržela naživu pouze pár hodin. Nyní zvíře žilo ještě dva měsíce po transplantaci a jeho nový orgán fungoval bez problémů.

"Tato práce představuje značný pokrok v oboru plicního tkáňového inženýrství a přivádí laboratorní plíce blíže k možnosti klinického využití," uvádí výzkumný tým v odborném článku, který po úspěšném zákroku publikoval. Podle dokumentu prasata nevykazovala žádné známky toho, že by jejich organismy plíce odmítaly, což je u transplantací častý jev a jedna z největších komplikací.

Lékaři si zvolili ke svému pokusu prasata záměrně kvůli tomu, že mají podobnou stavbu orgánů jako lidé, upozornil server Quartz. Čtyřem zvířatům nejdříve odebrali jednu plíci a o měsíc později ji nahradili uměle vytvořeným orgánem.

Další experimenty, které ověří, zda jsou laboratorní plíce skutečně vhodné k transplantaci, by měly následovat. Do budoucna by podobným způsobem mohli být léčeni také lidé s plicními chorobami, jimž se v současnosti voperovávají orgány mrtvých dárců.