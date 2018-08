Vesnice Bobadilla ve Španělsku má nyní asi 50 obyvatel. Do dvou let k nim má přibýt až 250 expertů, kteří zde budou testovat a vyvíjet hyperloop. Vývojové středisko zde zřídí Virgin Hyperloop One. Do Francie zase míří kanadská společnost Transpod, která postaví testovací dráhu pár kilometrů od Bordeaux. Vývoj dopravního prostředku budoucnosti míří do Evropy.

Společnost Virgin Hyperloop One britského miliardáře Richarda Bransona nedávno podepsala se španělskou vládou dohodu, že na jihu země vybudují testovací centrum hyperloopu, informoval britský deník The Times. V malé vesnici Bobadilla nedaleko Malagy má do roku 2020 vyrůst komplex o rozloze až 19 tisíc metrů čtverečních.

Zástupci společnosti se na projektu dohodli s národní správou železniční infrastruktury ADIF. Výstavba centra by měla přijít až na 500 milionů dolarů, uvádí firma v oficiálním prohlášení.

Jihoevropskou zemi si firma vybrala i "díky jejím pokrokovým dopravním a leteckým technologiím". "Španělsko díky naší investici rozšíří svou dlouhou tradici jako inovativní a globální lídr v dopravě," uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Rob Lloyd. V komplexu se výzkumníci chtějí zaměřit především na testovaní bezpečnosti hyperloopu.

Virgin Hyperloop One už na testovací dráze v Nevadě ve Spojených státech docílila toho, že v testovacím tunelu dlouhém téměř půl kilometru kapsle dosáhla rychlosti téměř 310 kilometrů za hodinu.