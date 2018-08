Podnikatelka Christine Hallquistová v úterý vyhrála demokratické primárky ve státě Vermont a stala se tak první transgender osobou v historii Spojených států, která bude kandidovat na post guvernéra. Informoval o tom v úterý server Quartz.

Hallquistová dvanáct let šéfovala společnosti Vermont Electric Cooperative a v roce 2015 se podle organizace Victory Fund stala první americkou ředitelkou v tak vysoké funkci, která veřejně změnila své pohlaví. "Myslela jsem si, že kvůli tomu ztratím práci a respekt, ale to se nestalo. To ilustruje krásu Vermontu, nyní jsem v situaci, kdy nevím, jak se můžu Vermontu odvděčit," řekla Hallquistová v červnu CNN.

V demokratických primárkách porazila Hallquistová tři další kandidáty. Jedním z jejích soupeřů byl i čtrnáctiletý Ethan Sonneborn. Jedinou podmínkou pro kandidaturu ve Vermontu je totiž žít na území státu minimálně čtyři roky, což Sonneborn splnil. Ke kandidatuře mu tedy stačil písemný souhlas rodičů, informoval deník Washington Post.

Hallquistová však bude na své politické cestě čelit ještě jedné velké překážce. Aby se mohla stát guvernérkou, bude muset porazit současného republikánského guvernéra Phila Scotta, který se ve svém domovském státě těší vysoké oblibě. Ve Vermontu se navíc od roku 1962 ještě nikomu nepodařilo sesadit vládnoucího guvernéra.

Hlavním tématem kampaně Hallquistové je podpora hospodářství ve venkovských oblastech. "Obyvatelé Vermontu mě zvolí za to, co pro něj udělám, Vermont byl vždy lídrem v oblasti lidských práv, máme jedny z nejlepších zákonů na ochranu trangender lidí v USA. Je to stát, který mě přijal s otevřenou náručí," řekla kandidátka pro americkou CBS.