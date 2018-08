Téměř 350 deníků ve čtvrtek vydalo úvodníky, ve kterých se ohrazují proti útokům amerického prezidenta Donalda Trumpa na média a ve kterých zároveň brání svobodu tisku. Za iniciativou stojí list The Boston Globe a připojily se k ní média jak ze Spojených států, tak i z Evropy. Ne všechny významné americké listy ale s akcí souhlasí.

The Boston Globe vyzval již minulý týden deníky v USA, aby odsoudily prezidentovu "špinavou válku" proti médiím. Trump často útočí na články v médiích a nazývá je fake news, tedy falešnými zprávami. Novináře pak označuje za nepřátele lidu.

"Donald Trump není prvním americkým prezidentem, který útočí na tisk nebo který má pocit, že s ním (tisk) jedná nečestně. Je ale prvním, který vypadá, že má promyšlenou a konzistentní politiku podkopávání, delegitimizace a dokonce ohrožení práce tisku," stojí v úvodníku deníku The Guardian. "Úlohou tisku není zachránit Spojené státy před Trumpem. Úlohou tisku je psát zprávy, pátrat, analyzovat a podrobně zkoumat co nejlépe to jde, a to beze strachu," dodal list.

List The Boston Globe ve svém úvodníku nazvaném Novináři nejsou nepřátelé lidu zdůrazňuje, že svoboda tisku je základním americkým principem již více než 200 let. Podle listu The New York Times Trumpovy útoky ohrožují demokracii. Miami Herald v toto souvislosti zase zmiňuje, že "za nepřátele lidu kdysi nacisté označovali Židy".

Ne všechna americká média jednotný postup proti Trumpovi vítají. Podle komentáře zveřejněném v serveru Politico podobná akce jen potvrzuje stížnosti prezidenta na mediální komplot, který koordinovaně útočí proti jeho osobě.

"Naše nejlepší noviny denně prokazují svou nezávislost tím, že odmítají pochodové rozkazy korporací, politiků a vlád. Americké úvodníky, nespojujte se! Myslete vlastní hlavou! Odmítněte tuto hloupou mediální demonstraci!" uvádí Politico. Podobný názor vyslovil list Baltimore Sun, k akci se nepřipojil ani list Wall Street Journal.

San Francisco Chronicle v úvodníku napsal, že jednou z jeho nejcennějších hodnot je nezávislost a účast v davu se mu protiví.

Redaktor listu The Detroit News Nolan Finley napsal, že příliš mnoho novinářů vkládá do zpravodajství své názory a komentáře kamufluje jako vysvětlující kontext. "Donald Trump není odpovědný za nahlodanou důvěru v média. Není dost důvěryhodný, aby to dokázal. Škodu si způsobujeme sami," napsal Finley.

Trump na mediální kampaň reagoval stručně. Na twitteru napsal, že "prolhaná média jsou opoziční stranou," což je pro Ameriku špatné. "My ale vítězíme," je přesvědčen prezident.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. srpna 2018