Arménská vláda se vzdala svých počítačů značky Apple. Nahradí je stroji vyrobenými v této třímilionové kavkazské republice. Nesou označení TSD neboli Technology and Science Dynamics. Médiím to sdělil arménský premiér Nikola Pašinjan, bývalý novinář, kterého do úřadu vynesla revoluce v květnu letošního roku.

"Přikládáme zvláštní důležitost rozvoji vlastní výroby v Arménii. Domácí výrobky bychom měli upřednostnit i při každodenních nákupech," zdůvodnil své rozhodnutí arménský předseda vlády lokálnímu technologickému zpravodajskému webu Itel. Po vládě by podle něj měl stejný krok udělat i místní parlament.