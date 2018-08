Sovětský tank a na něm pražský mladík s československou vlajkou. Jeden ze snímků českého fotografa Josefa Koudelky se v den 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy dostal i na titulní stránku deníku The New York Times (NYT). Zmínky o konci pražského jara našli na titulních stránkách také čtenáři španělských deníků El País a El Mundo.

Pro miliony Čechů a Slováků byl přechod od naděje k beznaději po srpnové invazi "stejně rychlý, jako byl šokující", píše NYT. "Moskva dokázala úspěšně obnovit nadvládu nad zemí, ale konečná cena za vítězství byla vysoká. Možná víc než jakákoli jiná událost během studené války, invaze světu v celé nahotě odhalila totalitní podstatu sovětského režimu," pokračuje článek.

