Na povrchu Měsíce je definitivně potvrzena přítomnost vodního ledu. Informuje o tom na svém webu americká vesmírná agentura NASA, podle níž vědci přímo pozorovali jednoznačné důkazy ledu na obou pólech Měsíce.

Led se nachází v nejtemnějších a nejchladnějších koutech polárních oblastí, tedy v místech, do kterých se nedostává sluneční světlo a kde nejvyšší teploty nepřesahují minus 163 stupňů Celsia.

Místa jeho výskytu jsou na obou točnách roztroušená a mohou být velmi stará. Na jižním pólu se většina ledu soustředí v kráterech, zatímco na severním je led rozsetý na širším prostoru, ale řídce.

Obrázek znázorňuje rozložení povrchového ledu na severním pólu Měsíce (vlevo) a na jižním pólu (vpravo), který byl zaznamenán nástrojem NASA Moon Mineralogy Mapper. Zelená a modrá barva představuje rozložení ledu na měsíčním povrchu, stupňující se šedá barva odpovídá teplotě povrchu (tmavší představuje chladnější oblasti, světlejší teplejší oblasti). Led je koncentrován v nejtemnějších a nejchladnějších místech. Zdroj: PNAS

Před deseti lety vyslala indická kosmická společnost do vesmíru sondu Čandraján-1, nesoucí s sebou také systém NASA Moon Mineralogy Mapper, speciální spektrometr, který díky metodě mapování geologického povrchu Měsíce pomocí převážně infračerveného záření dokázal již v roce 2008 zaznamenat vodu v pevném skupenství, nejčastěji v kombinaci s měsíčním prachem.

Data získaná tímto zařízením nyní využil vědecký tým vedený expertkou Shuai Li z Havajské a Brownovy univerzity, aby definitivně potvrdil, že na povrchu Měsíce je vodní led, sdělila NASA.

Shuai Li podle serveru Quartz uvádí, že zatím nelze určit, odkud led původně pochází. Domnívá se nicméně, že se na povrch Měsíce mohl dostat po jeho srážkách s jinými vesmírnými objekty, například s meteority nebo kometami.

"Pokud je led na povrchu, znamená to, že mnohem více by ho mohlo být pohřbeného v hloubce," tvrdí Jim Head, geolog z Brownovy univerzity.

Zjištění týmu pod vedením Shuai Li zveřejnil v pondělí odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

S dostatkem ledu nacházejícím se přímo na povrchu by voda mohla být dosažitelná jako zdroj pro budoucí expedice k výzkumu Měsíce, a dokonce i k pobytu na něm. Potenciálně by byla lépe dostupná než voda zjištěná pod měsíčním povrchem.